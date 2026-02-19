新店關注組｜國際殿堂級名廚Daniel Boulud進軍香港開餐廳 Terrace Boulud三月中環登場

踏入馬年，香港飲食界矚目盛事，首推國際殿堂級法籍名廚Daniel Boulud首度進軍香港開餐廳！今次與香港文華東方酒店攜手合作，選址中環太子大廈頂層舊Sevva舖位，打造全新餐飲地標Terrace Boulud，將於3月正式登場。

餐飲王國遍布國際 Daniel Boulud出生於法國里昂近郊，廚藝生涯縱橫五十多年。年僅19歲便擔任頂級餐廳主廚，82年移居美國後，先後當上酒店總廚及美國頂尖餐廳行政總廚。93年在曼哈頓創立同名餐廳DANIEL，被譽為全球最具代表性法國精緻料理餐廳之一。及後陸續在世界各地建立餐飲王國，餐廳遍布美國紐約、加拿大、杜拜、巴哈馬、利雅德、新加坡。旗下多間餐廳榮獲米芝蓮星，包括DANIEL、Café Boulud (Maison BARNES)、Le Pavillon 與 Jōji。

世界50最佳餐廳「終身成就獎」得主 獲獎無數的Daniel Boulud，多次榮獲James Beard Foundation頒發的核心獎項，包括「年度最佳餐廳」、「傑出餐飲經營者」、「紐約最佳主廚」及「年度最佳主廚」等；以及美國料理學院評選為「年度主廚」。法國政府更對他授勳「法國榮譽軍團勳章騎士勳章」、農業功績勳章軍官勳位、國家功績勳章騎士勳位。甚至2015年榮獲世界50最佳餐廳頒發「終身成就獎」，表彰其對餐飲企業的卓越貢獻。2021年更獲世界頂級餐廳協會選為「全球最佳餐廳經營者」。

Daniel曾推出代表著作《DANIEL: My French Cuisine (2013)》與《My Best: Daniel Boulud (2014)》，備受國際餐飲學院及專業大廚廣泛參考，奠定他於國際餐飲界的殿堂級地位。

Daniel Boulud親自設計菜單 中環這家法式餐館Terrace Boulud的菜單由Daniel Boulud親自設計，以法國經典料理、旅途所遇為創作靈感，著重時令食材，善用蔬菜入饌展現土地與自然元素。其中「DB x MO點心系列」採創新手法將法式技藝與港式點心結合，如「Hong Kong」（鮮蝦水晶餃配薑蔥XO醬）、「Lyon」（融合法國里昂傳統的豬腳松露湯餃）；「New York」（紐約風煙熏牛肉捲心菜肉包）。餐廳由與Daniel緊密合作的資深法籍行政總廚Aurélie Altemaire領導，她具有巴黎三星米芝蓮餐廳Le Bristol的Epicure、倫敦Joël Robuchon十年豐富經驗，將Daniel的飲食哲學演繹出來。

酒單搜羅超過300款法國產區葡萄酒佳釀，香檳之選豐富，單杯葡萄酒更直接取自大瓶裝葡萄酒(Magnum)；雞尾酒融合亞洲風味與時令靈感，讓客人體驗當代生活品味。

Terrace Boulud by Mandarin Oriental 地址：中環太子大廈頂層 營業日期：3月