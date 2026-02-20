匯聚亞洲頂尖女調酒師x女性創業者 AVOCA推「Women & Tipple」全女班雞尾酒之夜

為響應3月8日國際婦女節，人氣酒吧AVOCA聯同亞洲酒吧文化平台 DrinkCollectiv ，首次引入備受注目的女性活動系列「Women & Tipple」，邀請四位亞洲頂尖女性調酒師，聯乘香港、韓國及菲律賓女性媒體創作者與企業家，打造全女性酒吧客座之夜。

8款協作限定雞尾酒 「Women & Tipple」女性活動起源自馬尼拉，透過雞尾酒為媒介，串連跨文化的女性社群。香港站3月9日首次於AVOCA舉行，將於晚上8時至10時限定供應。四個組合將各自創作兩款特色雞尾酒，於當晚推出共8款限定作。從色、香、味以至背後故事，融合女性觸覺，展現女性的創意力量與協作精神。

調酒師聯乘媒體創作者 晚上8至9時，有香港AVOCA調酒師Lupus Chan聯乘韓國生活時尚網絡媒體創作者Britty Ko；香港Bar Leone調酒師Taki Li與香港飲食專題網絡媒體創作者Yuki Leung混合創作雞尾酒。晚上9至10時，輪到澳門永利吧調酒師Kim Liu聯乘香港酒評人協會主席著名酒評人 Cecilia Wong；上海Bar Choice調酒師Ring Zhao夥拍菲律賓生活時尚網絡媒體創作者兼有機品牌One Earth Organics創辦人Tyffanie Short，調配特色雞尾酒。

亞洲女性生活品牌展區 活動現場將特設四個精選生活品牌展區，展出四位亞洲女性為主導的品牌產品，包括ARAO香港高級珍珠首飾、The Blomstre香港生活香氛、LA THEA保加利亞草本護膚品，以及One Earth Organics菲律賓有機護膚品。透過工藝、永續理念與品牌故事，分享女性對生活的獨特觸覺。

活動當晚，客人亦可享用AVOCA精心搭配雞尾酒的亞洲風味小食。駐場女DJ為大家帶來動感音樂，讓各位女性在輕鬆的氣氛下彼此交流。

AVOCA 呈獻 Women & Tipple Hong Kong 時間：3月9日20:00-01:00 酒吧客座時段20:00-22:00 (所有限定雞尾酒數量有限，售完即止) Avoca 地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong38樓 電話：3550 0338 營業時間：上午6:30至凌晨1:00

