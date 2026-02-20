熱門搜尋:
出版：2026-Feb-20 11:00
更新：2026-Feb-20 11:00

匯聚亞洲頂尖女調酒師x女性創業者 AVOCA推「Women & Tipple」全女班雞尾酒之夜

adblk4

為響應3月8日國際婦女節，人氣酒吧AVOCA聯同亞洲酒吧文化平台 DrinkCollectiv ，首次引入備受注目的女性活動系列「Women & Tipple」，邀請四位亞洲頂尖女性調酒師，聯乘香港、韓國及菲律賓女性媒體創作者與企業家，打造全女性酒吧客座之夜。

Women&Tiiple Pairing 8 9pm Women & Tipple AVOCA Pairing 9 10

8款協作限定雞尾酒

「Women & Tipple」女性活動起源自馬尼拉，透過雞尾酒為媒介，串連跨文化的女性社群。香港站3月9日首次於AVOCA舉行，將於晚上8時至10時限定供應。四個組合將各自創作兩款特色雞尾酒，於當晚推出共8款限定作。從色、香、味以至背後故事，融合女性觸覺，展現女性的創意力量與協作精神。

adblk5

Britty Ko IMG 1627 Lupus Chan S Kim Liu Wing Lei Bar Lead Bartender Portrait #2 Photo courtesy of DrinkCollectiv Cc wong 190049314

調酒師聯乘媒體創作者

晚上8至9時，有香港AVOCA調酒師Lupus Chan聯乘韓國生活時尚網絡媒體創作者Britty Ko；香港Bar Leone調酒師Taki Li與香港飲食專題網絡媒體創作者Yuki Leung混合創作雞尾酒。晚上9至10時，輪到澳門永利吧調酒師Kim Liu聯乘香港酒評人協會主席著名酒評人 Cecilia Wong；上海Bar Choice調酒師Ring Zhao夥拍菲律賓生活時尚網絡媒體創作者兼有機品牌One Earth Organics創辦人Tyffanie Short，調配特色雞尾酒。

Taki Li 001 Yuki Leung (1) Ring Zhou Tyffanie Short MTAS Photo 2

亞洲女性生活品牌展區

活動現場將特設四個精選生活品牌展區，展出四位亞洲女性為主導的品牌產品，包括ARAO香港高級珍珠首飾、The Blomstre香港生活香氛、LA THEA保加利亞草本護膚品，以及One Earth Organics菲律賓有機護膚品。透過工藝、永續理念與品牌故事，分享女性對生活的獨特觸覺。

adblk6

活動當晚，客人亦可享用AVOCA精心搭配雞尾酒的亞洲風味小食。駐場女DJ為大家帶來動感音樂，讓各位女性在輕鬆的氣氛下彼此交流。

Arao3 The Blomstre2 LA THEA 043A1980 One Earth Organics Photo

AVOCA 呈獻 Women & Tipple Hong Kong

時間：3月9日20:00-01:00

酒吧客座時段20:00-22:00 (所有限定雞尾酒數量有限，售完即止)

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong38樓

電話：3550 0338

營業時間：上午6:30至凌晨1:00

Avoca 20231124 Mondr Avoca 62a NR s

為響應3月8日國際婦女節，人氣酒吧AVOCA聯同亞洲酒吧文化平台 DrinkCollectiv ，首次引入備受注目的女性活動系列「Women & Tipple」。

