新年暴食過後 仿傚Wonder Girls昭熙身材管理 餐單一飲品張員瑛都是用家 改善便秘消脂與膚質

農曆新年剛過，經過團年飯、團拜聚餐暴飲暴食，體重立刻急升，身材管理瞬間失控。前韓國女團Wonder Girls成員安昭熙(Sohee)，最新推出的vlog，就分享她的每日飲食餐單，還有如何在繁忙工作中抽時間，分日夜在家進行伸展運動，達至有效的身材管理。而她每日必飲的Olle Shot，更是近日韓國大熱的美顏修身飲品，連張員瑛都推崇。

Olle Shot 瘋魔韓國 能改善膚質與便秘 Wonder Girls解散後，33歲Sohee轉到電影、戲劇和舞台劇領域發展。近日正為舞台劇演出的她，每朝起來都會空腹喝一款名為Olle Shot(올레샷)的橄欖油混檸檬汁特飲。而女團IVE成員張員瑛，亦是Olle Shot支持者，令這款美容特飲迅間在當地流行起來。 Sohee指，Olle Shot能維持皮膚光澤、促進腸道順暢，對抗氧化及排毒非常有幫助。韓國的媒體稱，Olle Shot能夠促進膽汁分泌、消化脂肪，以及緩解便秘等功效。加上橄欖油有飽肚感，每朝空腹服用，可以推遲進食時間。但飲用前應先諮詢醫生意見，尤其孕婦、慢性病患者或食物敏感人士。

Power Plate 令運動效果事半功倍 Sohee每朝出門前，都會在震動健身器材Power Plate MOVE上，做伸展運動及肌力訓練，透過Power Plate MOVE每秒35次的震動頻率，引發肌肉每分鐘收縮運動2,100次，不但能喚醒全身肌肉，尤其對於髖關節和臀肌起作用，因Power Plate MOVE震動時，能促進全身血液循環，受震肌肉會即時放鬆，腫脹立刻舒緩。還有透過拉伸等動作，背部肌肉緊張感亦得到緩解，令運動效果事半功倍。

餐單碳水化合物與蛋白質兼備 Sohee的飲食習慣，不會吃過多食物，適量吸收蛋白質來防止肌肉流失。她的餐單是一碗雞絲白粥、少量燉牛肋排切絲、泡菜，還有白蘿蔔，她稱適量攝取碳水化合物，可以減輕神經系統的疲勞。這餐單的白粥，Sohee還會多帶一份到後台，演出前如感肚餓時就拿出來品嘗。 此外，她還會備上薑汁即溶沖劑及甜點，為一天工作補充能量，預防血糖過低。Sohee稱，如果在演出時感到頭暈、注意力不集中和肌肉無力時，她會飲用薑汁沖劑，來補充糖份與能量。

瑜伽柱 進行夜間伸展與按摩 經過一天辛勞工作，Sohee回到家洗澡後，會採用瑜伽柱(Foam Roller)進行伸展和按摩，減輕肌肉的浮腫和繃緊，她指筋肌膜放鬆關乎肌肉恢復，亦有助淋巴的循環，能減輕第二天身體的腫脹與疲累。她的舒緩部位包括腳踝、小腿、臀部和髖關節，還有腋下淋巴。 Sohee的身材管理，看起來沒有甚麼特別，但不過度、不極端的餐單與運動，適合任何體質女士參，而且可訓練身體保持運動習慣，她的健美方法似乎比單一節食，更健康地管控身材與體重。