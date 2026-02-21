藝術香港︱中環街市重溫老香港風貌 黎炳昭老師以藝術支援大埔受災兒童

投身藝術創作與教育逾70載的黎炳昭老師，一直以畫筆記錄香港街景與自然風光，他的作品充滿人文情懷與溫度，讓觀者在欣賞之餘，亦可深刻了解香港的風貌。黎老師在農曆新年新年期間，於中環街市舉行《我們的香港——黎炳昭的香江寫生》展，讓市民重溫昔日香港風貌之餘，亦可透過購買明信片及畫冊，為大埔火災兒童籌款。 生於四十年代的黎老師，一直熱心推動廣美術與教育，更以藝術創作來關懷社會，令他1974年榮獲香港十大傑出青年。1955年，界限街花墟村木屋區發生嚴重火災，黎老師痛失家園與全部畫作。多年後，他以自身經歷化悲為力，透過藝術為社群帶來希望與溫暖。

因此去年大埔宏福苑發生大火時，黎老師的藝術發展基金，立即舉辦《我們的香港》兒童繪畫及填色比賽，每收到一份作品，即捐出20港元，支援受大埔火災影響的兒童與青少年。而這次比賽的得獎作品，將以影片形式，在中環街市屏幕展出，讓這份關懷延續，市民亦感受藝術的溫度。

而《我們的香港》比賽吸引眾多小朋友踴躍參加，他們用純真的畫筆描繪出心中的香港，展現對家園的熱愛。在孩子們的畫作中，不但擁有色彩繽紛的風景，還有希望的象徵，每幅作品都傳遞著愛與重生的力量，都是一個獨特的故事，讓參觀者感受到他們的想像力與創造力。

黎老師的藝術作品，以畫筆生動描繪香港街景與自然風光，展現的山巔海涯與魚船木屋，每一幅畫作都在講述故事，讓參觀者在欣賞藝術美的同時，感受到生命的真實與脈動。此次展覽精選了黎老師自上世紀六十年代以來多幅珍貴寫生畫作，帶領觀眾穿越時空，重溫老香港的變遷與情懷。畫中的每個細節——從繁忙的街道到靜謐的海邊，無不傳遞出城市的靈魂與歷史。觀眾在畫作中彷彿能觸摸到過去的香港，感受那份獨特情懷。 《我們的香港 ——黎炳昭的香江寫生》展覽詳情：

日期：由即日起至 2月 24日 地點：中環街市一樓傳承館 票價：免費入場 查詢：https://www.instagram.com/p/DUkXgBsjxHZ/?img_index=4&igsh=MXM5OGN1czMxdmdleg==