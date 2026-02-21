熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-21 14:00
更新：2026-Feb-21 14:00

中國深度遊｜一亭觀兩國 中國圖們市 另一角度看朝鮮

人往往對禁忌特別好奇，越是神秘，就越想親眼瞧瞧——哪怕只在門外瞄一眼也好。被視為「世界上最孤立的國家」的北韓，就充滿這種「吸引力」。在南韓，遊人的指定動作當然是到DMZ（非武裝地帶）或板門店，在緊張兮兮的氛圍下眺望那片神秘的國土；但其實來到中國吉林省圖們市，就可換個心情和角度，在江畔眺望對岸朝鮮邊境小鎮，還可隨意拍照，無人阻攔。

文、攝：Joanne & Chapman

網址：https://www.travelogbook.com

一江相隔 兩國風光

猶記得上次在南韓參加DMZ一日團，限制真不少──必須跟團、車窗在特定路段要拉上簾、導遊還千叮萬囑不能朝向北方拍照。這也難怪，畢竟兩韓至今仍處於技術上的戰爭狀態，1953年的《韓戰停戰協定》只是停火，從未簽署和平條約。相比之下，遊玩圖們市就輕鬆得多。這座小城位於圖們江畔，隔江相望的便是朝鮮南陽郡，肉眼即可看見對岸的房舍與建築；更方便的是，這裏不須預約，也毋須門票，只要花幾塊錢坐公車，就能從圖門站到達邊境景區。

江邊大樓三樓設有免費觀景台，搭乘電梯即可直達。 想瞥一眼神秘的北韓，不一定要去南韓，在中國的圖們市也可以。 隔着圖們江，可以清楚看到對岸的國旗、哨崗與界碑。 邊境畢竟屬敏感地帶，一些基本規定仍須自覺遵守。

界碑打卡 俯瞰國境

圖們的行程不長，半天足矣。旅人通常會在鐵道國門前打卡，然後到江邊遠眺對岸，手機Zoom一Zoom就能拍下南陽的邊城風光，有長焦的話更連崗亭、界碑甚至哨兵都清晰可見。在圖們江碼頭旁，樹立着中國的86號界碑，附近還有87號，有興趣可順道尋訪。若腳力允許，不妨登上旁邊日光山森林公園上的南陽亭。那裏視野開闊，可俯瞰整片邊境地貌，真正體會何謂「一亭觀兩國」，連被前排高樓遮擋的後方建築也盡收眼底——那種真實感，是看照片或短視頻都取代不了的。

沿着棧道步上南陽亭，兩國交界一覽無遺。 有近百年歷史的「鐵路國門」，是打卡的熱門地點。 朝鮮的建築總讓人不禁猜想裏頭是否有人居住。 中朝邊境的「86號」界碑，到訪當日想拍照還得排隊。

中國深度遊 圖們市
