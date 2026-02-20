熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-20 14:00
更新：2026-Feb-20 14:00

彼思巡迴展日本站3月登場 走進等身比安迪房間/怪獸公司/玩轉腦朋友實體場景

分享：
Nose 15

彼思巡迴展日本站3月登場 走進等身比安迪房間/怪獸公司/玩轉腦朋友實體場景

adblk4

各位PIXAR粉絲，是時候飛轉東京！曾於巴塞隆拿、里約熱內盧、倫敦及首爾巡迴，並創下全球超過 350 萬人次入場紀錄的超人氣級展覽「Mundo Pixar Experience」，將於2026年3月20日首度登陸日本，選址於東京豐洲全新空間「CREVIA BASE Tokyo」舉行！展內最大特色就是可以走進等身比例還原的經典場景，包括《Toy Story》、《怪獸公司》等等，統統重現經典畫面，盡情打卡！

走入經典場景 與24位人氣角色見面

是次展覽最大特色，莫過於由彼思動畫工作室親自監修的「世界最大級規模」實體場景。觀眾不再只是隔著大銀幕觀看動畫，而是能真正走進電影世界。展場內除了重現故事經典場景的布置，更設置了超過24尊等身大的動畫角色雕像，從大家最熟悉的《反斗奇兵》安仔房間，到《怪獸公司》毛毛與大眼仔的怪獸世界，更有《玩轉極樂園》中色彩斑斕的靈魂世界，以及《玩轉腦朋友》的情感控制台，每一處細節都以1:1比例呈現。觀眾可以像胡迪一樣以玩具視角置身安仔房間，或是跟著多莉在《海底奇兵》的深海場景中穿梭，化身成故事主角，重拾童真！

adblk5
2026226m07 1200x675 1771214767 2026226m01 1200x798 1771215138 2026226m04 1200x798 1771215337 2026226m05 1200x800 1771215366 SHG PIXAR%20BRS 15 1536x1320 Image%20(21) 1536x1320 DSC07252 1536x1320 Image%20(4) 1536x1320 Copia%20de%20image%203%20(2) 1536x1320

門票詳情

門票將於即日起於TBS Ticket 及 Ticket Pia正式開售。首日開放日更是適逄東京櫻花季，如果正計劃東京賞櫻之旅，就絕對不能錯過！

購票：請按此

彼思巡迴展日本站Mundo Pixar Experience

展期：2026年3月20日 - 5月31日

地點：CREVIA BASE Tokyo

地址：東京都江東區豐洲 6-4-25

開館時間：10:00 - 20:50(最終入場時間為19:00)，部分日子閉館時間延至22:50 (最終入場時間21:00)

Klook.com

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務