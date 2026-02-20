親子好去處｜香港花卉展覽3.20開鑼 紫羅蘭為主題/3類人免費入場

寂靜寒冷的冬天將逝，正是春暖花開的時節。年度盛事香港花卉展覽將於3月20日維園開鑼。今年將以紫羅蘭為主題花，超過200個本地、內地及海外機構參與，帶來一場浪漫花約。
以紫羅蘭為主題花
今年花卉展以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，並以紫羅蘭為主題花。除了感受紫羅蘭濃郁的花香外，展覽同時設有花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，啱晒一家大細到場！
象徵「永恆的愛」
紫羅蘭花語是「永恆的愛」、「忠誠」與「質樸美德」，寓意為堅貞的愛與對伴侶的專一，是經常被用作婚禮及情人節的花卉。
香港花卉展覽2026詳情
日期：3月20日至29日
時間：上午9時至晚上9時
地點：香港維多利亞公園
入場費：全費14元、優惠收費7元
優惠收費適用對象：4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）
星期一至星期五期間之入場優惠：
60歲或以上長者免費參觀
殘疾人士及其照顧者免費參觀（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）
30人或以上的團體可享優惠收費（須一同進場）
康文署有權要求享有優惠收費或免費進場的人士出示以下相關證明文件，以供查核：
兒童或全日制學生：附相片之學生證或學生手冊
60歲或以上長者：香港身份證或由社會福利署簽發的長者咭
殘疾人士：由勞工及福利局簽發的｢殘疾人士登記證｣或社會福利署簽發的「傷殘津貼申請獲准通知書」及香港身份證