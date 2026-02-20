親子好去處｜香港花卉展覽3.20開鑼 紫羅蘭為主題/3類人免費入場

寂靜寒冷的冬天將逝，正是春暖花開的時節。年度盛事香港花卉展覽將於3月20日維園開鑼。今年將以紫羅蘭為主題花，超過200個本地、內地及海外機構參與，帶來一場浪漫花約。

以 紫羅蘭為主題花

今年花卉展以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，並以紫羅蘭為主題花。除了感受紫羅蘭濃郁的花香外，展覽同時設有花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，啱晒一家大細到場！

象徵 「永恆的愛」

紫羅蘭花語是「永恆的愛」、「忠誠」與「質樸美德」，寓意為堅貞的愛與對伴侶的專一，是經常被用作婚禮及情人節的花卉。