日本櫻花2026｜超人氣日韓台賞櫻團一覽 摘士多啤梨/划船賞櫻 富士山/鎌倉/立山黑部

踏入櫻花季，不少日韓台賞花景點再度成為旅遊熱點！不過由於櫻花季極短，行程往往需提早計劃，所以起行前率先預約賞櫻團絕對是明智之舉。不僅保證成團，還能享受折扣優惠，更免去旺季轉乘公共交通或尋找車位的煩惱，以下記者為各位整理多個超人氣賞櫻團，即睇詳情！

東京五大經典賞櫻熱點一日遊 打卡達人絕對不能錯過的行程！這條涵蓋東京五大經典景點的路線，絕對能滿足打卡達人。行程由新宿御苑出發，欣賞園中約900株不同品種的櫻花，緊接到千鳥淵的沿河綠道欣賞兩岸櫻花，可划船來一個近距離體驗；到上野恩賜公園感受花見野餐氣氛，以及隅田川兩岸伴隨晴空塔的櫻橋景致。傍晚時分，漫步於目黑川兩側，兩岸咖啡館林立，搭配連綿不絕的櫻花，充滿了東京城市美學。 立即預約：請按此

富士山網紅景點打卡一日遊 想欣賞富士山與櫻花的夢幻組合，到新倉山公園就可以飽覽五重塔、富士山、櫻花組成的美景。行程中更會到日川時計店與Lawson便利店，拍出充滿日系感的富士山街景，更可欣賞河口湖大石公園的壯闊湖光山色。在櫻花祭期間，旅客能親眼目睹富士山與粉嫩櫻花交相輝映，感受大自然的靜謐壯美。 立即預約：請按此

東京鎌倉江之島寺廟一日遊 想體驗充滿歷史感的賞櫻之旅，到鎌倉與江之島絕不會出錯。鶴岡八幡宮的硃紅色殿堂與漫天櫻花，令人彷彿穿越回鎌倉時代。行程將會到達有「花之寺」之稱的長谷寺，以及國寶級的高德院青銅大佛。之後將前往江之島，感受海濱風景與夕陽下的櫻花。 立即預約：請按此

鎮海櫻花季一日遊 韓國鎮海軍港節是一年一度的大型櫻花盛會，每年都吸引全球遊客慕名而來。參加由首爾或釜山出發的一日遊，便能輕鬆抵達著名的余佐川羅曼史橋，欣賞兩邊櫻花如瀑布般傾瀉，景色如詩如畫。另一個必到之處是慶和車站，廢棄的鐵道旁種滿櫻花，雖然火車已不再載客，但停放的火車頭在粉色花海襯托下，成為了韓國最浪漫的電影級場景。 立即預約：請按此

台中武陵農場櫻花季一日遊 台灣也有一流的櫻花美景！位於雪霸公園內的武陵農場，每年二月至三月初的櫻花季總是一票難求。這裡海拔高、氣候宜人，盛開的「紅粉佳人」櫻花在農場內形成壯觀的粉色隧道。由於花季期間實施嚴格的交通管制，參加由台北出發的一日遊是入園最方便的選擇。在專業導遊的陪伴下，旅客能感受這片被稱為「台灣版世外桃源」的自然生態之美。 立即預約：請按此