農曆新年2026｜初七人日等於大家生日？即睇3款開運美食＋4大傳統習俗

放完年假，一轉眼又到初七人日，原來當日並非只是一個普通工作天，而是被視為「全民生日」的特別日子！初七人日在傳統上有「三吃四做一禁忌」，如果想新一年行大運，不妨參考下文，了解一下初七人日的起源和習俗啦！ 初七人日意思 「人日」即農曆正月初七，相傳女媧創世至第七天始造人，故此一日被視為眾人的生日。據晉代董勳《答問禮俗》記載，女媧創世時依序造物：「一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人」，第七日就是人日。



初七人日3項開運必食 按照傳統，初七人日有「三吃四做一禁忌」，在飲食和活動中都有值得留意的事項。先講「三吃」，初七人日有3款必食的食物，各有象徵和寓意： 1.吃麵：在初七吃麵有「長壽吉祥」的寓意。細長的麵條象徵人生綿延不斷，寓意健康與平安長伴。



2.七寶羹／七樣羹：潮汕地區的傳統佳餚，以芹菜、大蔥、大蒜、春菜、芥菜、芫荽、百合七種蔬菜入饌，寓意勤勞、聰慧與財運興旺，為新歲添祥添福。



3.及第粥：廣東人熟悉的節慶滋味，以豬肝、豬肚、豬腸、肉丸、雞蛋烹製而成。寓意「及第高中」，寄望新一年學業、事業雙雙步步高昇。

初七人日4項必做 除了飲食要注意，初七人日亦有4件事在傳統上是必做，包括： 1.戴人勝：起源於漢代的傳統人日習俗，婦女以彩紙、絲綢或金銀紙製成小人形飾物，佩於髮間或貼於家中，以祈平安吉慶。 2.贈花勝：以同樣的材料製成花朵形飾物，互相餽贈，借花形點綴，表達對親友的心意與祝頌。 3.撈魚生：東南亞華人慶人日的代表菜式，以生魚片配搭多款蔬菜絲與醬料拌勻，全家圍坐一同「撈起」，邊撈邊說吉語，寓意來年財氣和運勢不斷向上。

4.登高：人日登高象徵新年步步高昇，寓意除舊迎新、開啟新氣象。 初七人日禁忌 初七人日忌爭執。人日被視為「眾人生日」，傳統認為在當日罵人會全年不順，因此人日宜和氣待人，家中長輩對晚輩、上司對下屬皆宜收斂言辭，減少斥責，一起迎來新年好運。