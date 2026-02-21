大快活長者優惠加碼 限時全日減$6 早午晚市全線適用

老友記們留意，大快活近日將長者優惠加碼升級，推出限時「全日減$6」安排。只要持有「快活關愛長者咭」，即日起至3月2日於全線分店用餐均可即時扣減$6，適用於早市、午市、下午茶及晚市時段。合資格人士年滿60歲即可免費申請。即睇以下優惠詳情！
早午晚全線分店適用 60歲或以上即可申請
是次優惠於全線分店適用，早、午、茶、晚市均可使用，持「快活關愛長者咭」每次消費即減$6。計劃自2014年推出，原為每次減$3，現加碼至$6且不限時段。凡年滿60歲並持有效「樂悠咭」或長者咭，即可免費申請。唯一需要注意的是，此優惠不可與其他優惠同時使用（包括阿活爆抵價系列、晚市小菜二人餐）及購買零售或烘焙產品。
「快活關愛長者咭」申請方法
方法一：門市辦理
申請人可攜同本人「樂悠咭」或長者咭，親臨任何一間大快活分店收銀處，向店員提出申請。資格核實後即可辦理，成功申請後日後消費出示關愛咭便可享減$6優惠。
方法二：網上申請
亦可透過大快活官方網站填寫申請表格，上傳樂悠咭或長者咭證明文件，並選擇領取關愛咭方式。
優惠一覽
每次消費減$6（早、午、茶、晚市適用）
適用地點：全線大快活分店
申請資格：60歲或以上，持樂悠咭或長者咭
優惠受相關條款及細則約束，詳情可向店員查詢