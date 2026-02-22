兒童理財｜盤點6大熱門兒童儲蓄戶口 滙豐/中銀/渣打 附4大理財貼士

甫踏入馬年，不少小朋友逗利是賺得盆滿缽滿。為了幫孩子學習管理利是錢及零用錢，大部分家長會為小朋友開設兒童儲蓄戶口。以下整合6大熱門銀行的開戶要求、優惠及文件等，即看下文！

兒童儲蓄戶口｜滙豐 HSBC for Teens 「HSBC for Teens」是滙豐銀行專為18歲以下兒童及青少年而設。用戶可透過銀行APP快速查閱戶口結餘、以手機提款及使用PayMe轉數快過數收錢。家長亦可透過網上理財、流動理財、自動櫃員機和電話理財等方法掌握孩子的戶口動態。 開戶要求 11至17歲青少年： 父母或監護人必須陪同子女到任何一間滙豐分行，並出示子女的身份證及父母或監護人的身分證明文件。 11歲以下的小朋友： 父母或監護人可以以其名義為子女在任何一間滙豐分行開戶，並須出示子女的出世紙或子女的身份證，及父母或監護人的身分證明文件。 手續費 無 最低結餘額 無 存摺簿/銀行卡 銀行卡

「HSBC for Teens」是滙豐銀行專為18歲以下兒童及青少年而設。

兒童儲蓄戶口｜中銀 Kiddie Sky 儲蓄賬戶/自在理財 中銀特別為11歲以下兒童推出「Kiddie Sky儲蓄賬戶」；11至17歲青少年即可申請「自在理財」。 「自在理財」開戶要求 子女年滿11歲即可透過手機銀行申請開戶，再由父母通過手機銀行驗證確認；年滿16歲更可全程自主手機銀行開戶，並設有兌換外幣、開立定期存款及繳付指定賬單等服務。 Kiddie Sky最低結餘額 HKD500 手續費 無 存摺簿/銀行卡 Kiddie Sky儲蓄賬戶用戶可享存摺簿；自在理財用戶可享銀行卡

兒童儲蓄戶口｜渣打 My Dream Account 11至18歲的孩子可開立「My Dream Account」戶口，16歲或以下子女須與家長設立聯名戶口。用戶可選擇迪士尼系列提款卡。 開戶要求 全新客戶可攜帶持卡人之身份證明文件 及子女出生證明書 (適用於父母聯同子/女開戶)到任何渣打分行開立戶口及申請青少年ATM卡/存款卡。 最低結餘額 HKD1000 手續費 無 存摺簿/銀行卡 可選擇迪士尼系列提款卡

兒童儲蓄戶口｜恒生 綜合戶口 恒生的綜合戶口容許18歲以下人士開設戶口。他們可享有網上銀行服務、港元儲蓄及外幣儲蓄戶口和「易辦事」服務。 開戶要求 無 手續費 無 最低存款額 無 存摺簿/銀行卡 銀行卡

兒童儲蓄戶口｜東亞 理財小博士 18歲以下兒童可申請「理財小博士」戶口，使用東亞銀行的網上銀行服務。 開戶要求 所有未滿18歲的兒童可以家長/監護人的名義開立戶口。11至18歲青少年亦可以本人名義開設戶口。 手續費 無 最低存款額 無 存摺簿/銀行卡 存摺簿

兒童儲蓄戶口｜ Citibank NextGen Citibank特別為11至17歲孩子打造「Citi NextGen」戶口。用戶可透過電子月結單、處理日常開支的扣賬卡及戶口結存利息等理財工具，學習正確理財觀。家長亦可透過銀行APP設定「家長保護」模式，全天候掌握孩子的戶口狀況，新客戶更可享迎新獎賞。 開戶要求 父母/監護人需帶同子女及其身份證明文件，並親臨任何Citibank分行即可辦理開戶手續。 手續費 無 最低存款額 無 存摺簿/銀行卡 銀行卡

4 大兒童理財貼士 香港教育大學幼兒教育學系陳中傑博士接受訪問時，曾分享以下理財錦囊： 共同討論利是錢的處理方式 家長應與子女坦誠討論如何處理利是錢，尤其在家庭有經濟需要時，解釋自己的困難並增進同理心和家庭責任感。使用「我」開頭的溝通方式，例如「爸爸需要小明的利是錢交屋租」，使子女更易理解並接受。 給予子女管理權 父母應下放管理利是錢的權力，讓孩子學習良好的理財習慣，包括量入為出、區分必需品和非必需品，先儲蓄再消費，並培養記賬的習慣。 分配利是錢的使用 教導孩子將利是錢分成三份：儲蓄、分享和消費，讓他們明白如何平衡各方面的需求，提升財務規劃能力。 小心使用電子支付 在小學階段，讓子女自主管理八達通等電子支付工具，但勿開通自動增值功能，使他們理解購物需付款、金錢的有限性。若消費超支，家長應在安全情況下讓孩子承擔適當後果，以促進學習經驗。 透過這些貼士，家長可以幫助孩子建立健康的理財習慣，為他們的未來打下良好的基礎。