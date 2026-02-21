熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-21 10:00
更新：2026-Feb-21 10:00

Chiikawa MOGUMOGU本舖川越店一周年 推出限定商品！全新犬張子公仔掛件+鯛魚造型匙扣

分享：
Nose 42

Chiikawa MOGUMOGU本舖川越店一周年 推出限定商品！全新犬張子公仔掛件+鯛魚造型匙扣

adblk4

去川越又多一個新理由！繼京都伏見店後，主打和風主題的「Chiikawa MOGUMOGU本舖」去年於「小江戶」川越開設二號店，人氣始終高企。店內除了滿滿的日系和風精品，最受矚目的莫過於結合川越名產「地瓜」的限定公仔，還有化身「福犬張子」與「達摩」的開運造型，萌度直接爆表！適逢川越店開業一周年，官方宣布推出全新限定系列，準備去東京賞櫻的朋友，記得將川越加入行程，衝一波掃貨啦！

全新一周年商品登場

位於日本川越的「Chiikawa MOGUMOGU本舖」，今年一周年推出限定「犬張子」造型版本公仔掛件，八位角色將化身成犬張子，更以可愛呆萌的豆豆眼表情登場，非常可愛！另一亮點有川越店限定的鈴鐺木製匙扣，木質匙扣配以鈴鐺，充滿喜慶節日元素。八位角色抱著鯛魚以不同姿勢登場，為各位送上祝福！除此之外更有一系列川越店限定T恤、家品、美食登場，不要錯過。

631345339 17946159864068841 1059573796701735127 n 629636400 17946160440068841 1879336412844624626 n 631511851 17946160695068841 5841275840102982442 n 627090904 17946252300068841 4130491129349206973 n 628823686 17946251784068841 744817373452468963 n 634744635 17946901524068841 1880252515922809208 n 632500881 17946901137068841 6843854852590847674 n 631081441 17946900723068841 8262054156220354098 n 631789496 17946900315068841 2903295555959353219 n 632677907 17946546717068841 6845695221619555807 n 628976996 17946547836068841 9180738566814452357 n 633147841 17946547089068841 2725923748965596672 n 630126215 17946550869068841 7252819415376532459 n 628101671 17946447852068841 6462832142285444921 n

一周年滿額禮贈品

為了慶祝川越店開幕一週年，官方更特別推出購物滿額禮活動。只要在店內消費滿3,000日圓，就能隨機獲得和紙風徽章乙份，款式隨機派發。另外消費滿8,000日圓，可獲贈壓克力吊飾乙份。

627397766 17945860782068841 4796432521510310130 n

一周年滿額禮贈品

入場安排

即日起至2月23日期間入場需要抽選，2月23日後則無須預約到店，記得留意！

ちいかわもぐもぐ本舗 川越店

地址：埼玉縣川越市元町二丁目7番9

營業時間：9:30 - 17:30

Klook.com

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務