Chiikawa MOGUMOGU本舖川越店一周年 推出限定商品！全新犬張子公仔掛件+鯛魚造型匙扣

去川越又多一個新理由！繼京都伏見店後，主打和風主題的「Chiikawa MOGUMOGU本舖」去年於「小江戶」川越開設二號店，人氣始終高企。店內除了滿滿的日系和風精品，最受矚目的莫過於結合川越名產「地瓜」的限定公仔，還有化身「福犬張子」與「達摩」的開運造型，萌度直接爆表！適逢川越店開業一周年，官方宣布推出全新限定系列，準備去東京賞櫻的朋友，記得將川越加入行程，衝一波掃貨啦！
全新一周年商品登場
位於日本川越的「Chiikawa MOGUMOGU本舖」，今年一周年推出限定「犬張子」造型版本公仔掛件，八位角色將化身成犬張子，更以可愛呆萌的豆豆眼表情登場，非常可愛！另一亮點有川越店限定的鈴鐺木製匙扣，木質匙扣配以鈴鐺，充滿喜慶節日元素。八位角色抱著鯛魚以不同姿勢登場，為各位送上祝福！除此之外更有一系列川越店限定T恤、家品、美食登場，不要錯過。
一周年滿額禮贈品
為了慶祝川越店開幕一週年，官方更特別推出購物滿額禮活動。只要在店內消費滿3,000日圓，就能隨機獲得和紙風徽章乙份，款式隨機派發。另外消費滿8,000日圓，可獲贈壓克力吊飾乙份。
入場安排
即日起至2月23日期間入場需要抽選，2月23日後則無須預約到店，記得留意！
ちいかわもぐもぐ本舗 川越店
地址：埼玉縣川越市元町二丁目7番9
營業時間：9:30 - 17:30