Chiikawa MOGUMOGU本舖川越店一周年 推出限定商品！全新犬張子公仔掛件+鯛魚造型匙扣

去川越又多一個新理由！繼京都伏見店後，主打和風主題的「Chiikawa MOGUMOGU本舖」去年於「小江戶」川越開設二號店，人氣始終高企。店內除了滿滿的日系和風精品，最受矚目的莫過於結合川越名產「地瓜」的限定公仔，還有化身「福犬張子」與「達摩」的開運造型，萌度直接爆表！適逢川越店開業一周年，官方宣布推出全新限定系列，準備去東京賞櫻的朋友，記得將川越加入行程，衝一波掃貨啦！