農曆新年2026｜盤點利是封/盆菜兜/桃花回收點 一文睇清回收日期、時間及地址

農曆新年過後，家中留下的不只是祝福與回憶，還有一疊疊利是封、用完的盆菜兜，以及開始凋謝的桃花。其實這些節慶物品只要妥善分類，便可循環再用，為狗場的毛孩們提供食物兜或其他再造產品。以下整理2026年各機構的回收安排，包括時間、日期及地點，讓大家為環保出一分力。



盆菜兜回收 ｜ 綠惜地球 一直推動源頭減廢與綠色生活的綠惜地球，今年繼續支持「農曆新年回收盆菜兜計劃」，將大家家中多餘的金屬盆菜兜轉送本地狗場及農場，重用作狗糧兜或農務用途，減少棄置，需要注意機構只接收已清洗乾淨的金屬盆菜兜，交回前宜先徹底清潔。

回收日期： 即日起至2026年3月15日 時間： 星期一至五 上午10時至下午6時（公眾假期除外） 地點： 九龍青山道476號PeakCastle 17樓1701室



盆菜兜及利是封回收 ｜ Mil Mill 喵坊 × 俊薈土瓜灣商場 本地紙漿回收及再造機構 Mil Mill 喵坊 與俊薈土瓜灣商場合作設立盆菜兜回收點，專門收集已清洗乾淨的金屬盆菜兜，並把所得物資轉送動物收容所及農場重用，讓節慶用品得以延續價值。除了盆菜兜外，Mil Mill喵坊今年亦於同一商場推行利是封回收計劃，前往回收時可一併帶同利是封。如果未能親身到土瓜灣商場，機構的「喵巴士」回收車亦會每星期走訪不同屋苑及社區，方便就近參與。

回收日期： 2026年2月23日至2月26日（正月初七至初十） 地點： 俊薈土瓜灣商場101A店舖 喵巴士回收車2月及3月行程 28/2 星期六 3-5pm：綠楊新邨（YMCA樓梯旁空地） 1/3 星期日 11-1pm：康怡花園N座 (康怡花園N座) 1/3 星期日 3-5pm：愛蝶灣 (愛蝶灣近第六座對出空地) 1/3 星期日 11-1pm：康怡花園N座 (康怡花園N座) 1/3 星期日 3-5pm：愛蝶灣 (愛蝶灣近第六座對出空地) 7/3 星期六 3-5pm：滙景花園（第8座的士站對出行人路) 8/3 星期日 11-1pm：曉麗苑（曉晴閣外） 8/3 星期日 3-5pm：麗晶花園（第14座 籃球場對出停車處）

14/3 星期六 3-5pm：樂雅苑（屋苑入口/F座旁) 15/3 星期日 11-1pm：富安花園（風水柱 近巴士總站) 15/3 星期日 3-5pm：豐盛苑（豐盛苑噴水池） 21/2 星期六 3-5pm：維景灣畔 22/3 星期日 11-1pm：沙田第一城（第一城避車處） 22/3 星期日 3-5pm：恒峰花園 (恒峰花園穿梭巴士站) 28/3 星期六 3-5pm：錦繡花園 29/3 星期日 11-1pm：康怡花園A座 29/3 星期日 3-5pm：東濤苑（D座對出空地）

盆菜兜回收 ｜ 挑食毛孩 專注支援動物需要的本地寵物用品店「挑食毛孩」，呼籲大家將清洗乾淨的盆菜盆送往大埔門市，轉交狗場及暫託動物義工使用。由於儲存空間有限，建議出發前先致電或WhatsApp查詢。

地址： 新界大埔南運路9號新達廣場1樓094號舖（大埔墟站上蓋） 營業時間： 每日上午11時30分至晚上8時 查詢電話： 9681 3718

利是封回收 ｜ 無印良品 無印良品多年來推動簡約與資源循環，今年再度於全線香港店舖設置利是封回收箱，集中回收整潔、無破損、狀況良好的利是封，後續將作循環處理。 回收日期： 即日起至2026年3月15日 地點： 全線香港店舖（MUJI com港鐵香港站及青衣站、澳門威尼斯人店除外）

利是封回收 ｜ 香港中華基督教青年會 香港中華基督教青年會必列者士街會所舉辦「利是封及揮春回收 再造升級大行動」，收集狀況良好的利是封及揮春。所有回收所得的利是封將用作下年度農曆新年工作坊材料。回收10封或以上，更可獲以利是封製成的小禮物一份，數量有限。

回收日期： 即日起至2026年3月18日 地點： 上環必列者士街51號1樓 接待處 注意：機構不接收有姓氏、寫字、摺痕、釘或自黏封口的利是封。



利是封回收 ｜ 綠領行動 × Shell 由綠領行動主辦、Shell連續第十一年支持的利是封回收重用大行動，今年繼續利用全港油站網絡設置回收點，並派發「新生利是封」，鼓勵大家回收及重用狀況良好的利是封。 回收日期： 2026年2月27日至3月26日 地點： 全線Shell油站及石油氣專氣站 注意：回收利是封須無生肖、年份或姓氏，無寫字、無摺痕破損及非自黏封口。





桃花回收 ｜ 環境保護署 環保署於農曆新年假期後推行桃花回收計劃，透過承辦商在指定地點回收桃花，並將合適部分循環再造成再生產品，轉廢為材。參與市民可獲電子證書，送往回收環保站者更可獲小禮物一份。 回收日期： 2026年2月27日至3月8日 地點： 屯門 Y．PARK [林．區] 及全港55個地區收集站 3月9日至14日期間仍可於辦公時間內直接送往Y·PARK [林·區]。 注意：運送前須拆除所有裝飾物及揮春，地區收集站不接收兩米以上或工商機構棄置的桃花。