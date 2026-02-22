香港國際文學節25周年 60+活動登場！文學早餐會/插畫展覽/文化城市漫步

今屆文學節將匯聚本地與國際頂尖和新興作家，於不同地點如中央圖書館、藝穗會、亞洲協會、Soho House呈獻超過60場精彩活動，包括文學早餐會、工作坊、座談會、插畫展覽、文化城市漫步 等，讓作家與讀者有機會深入交流，以書會友，與作家們深入交流，盡情探索文學世界！
60+活動登場 國際知名作家到場分享
香港國際文學節於3月1日至8日期間在香港不同地點舉辦，包括中央圖書館、亞洲協會、藝穗會、中國會，以及私人會所 Soho House。活動多達60多個，包括有文學午餐會、工作坊、插畫展覽及文化漫步等，並與香港浸會大學合作，邀請了來自國際作家工作坊的作家舉辦講座，滿足所有年齡層的書迷。
今屆文學節的主視覺由本地藝術家關舒文操刀，以經典霓虹燈為靈感，象徵在璀璨城景中訴說動人故事。活動陣容星光熠熠，最受矚目的莫過於2023年普立茲獎得主 Hernán Diaz，他將帶著被奧巴馬選為年度最愛的巨作《信任》現身，與讀者剖析紐約金融神話背後的權力與真相。另外更有憑《我在北京送快遞》爆紅的胡安焉，他曾任職19種基層工作，將以最真誠的文字分享「零工經濟」下的生存紀實。此外，還有曼布克獎入圍者 Amitav Ghosh 分享融合歷史與超自然的最新作品《Ghost Eye》，各位將有機會與大師級作家進行對談，機會難得。
今年更特別帶來3位專注於網絡文化的新銳作家，以座談會深入討論「封殺文化」與網絡審判，由 Liann Zhang、Siang Lu 及 Liam Pieper三位新銳作家帶領讀者反思網紅文化與網絡真相。
熱愛運動的朋友則可以留意Arshay Cooper與Bonnie Tsui的對談，他們將從划船與游泳出發，探討水上活動如何塑造韌性與身心強度，將運動科學與文學靈魂完美結合。
文學節的沉浸式文化活動更延伸至城市核心，深入探索香港。焦點活動包括與藝術家Alexandra Unrein的壁畫漫步、由香港版畫工作室翁秀梅帶領的中環漫步、香港作家暨文化評論人李照興主持的香港流行文化問答之夜，以及香港詩歌團體 Peel Street Poetry 與隨言香港OutLoudHK共同帶來的詩歌活動。
青少年讀者節 啟發下一代的想像力
青少年讀者節亦於3月2日至6日，邀請了國際知名作家坐鎮；而3月9日至13日，則由本地作家帶領學生互動。活動將舉辦一系列面向香港學生與年輕人的互動講座和工作坊，致力推廣閱讀和創意寫作。今年，青少年讀者節邀請到《Cassi and the House of Memories》作者 Dean Stuart、紐約時報暢銷書《The Wizenard》系列作者 Wesley King、暢銷書《Sherlock Sam》系列的作家團隊 A.J. Low，超過26位講者，讓年輕一代在趣味中愛上閱讀。活動亦邀請了屢獲殊榮的英國兒童作家 Rashmi Sirdeshpande與小讀者們進行互動。幫助年輕讀者探索身份認同、歷史和歸屬感。
香港國際文學節
日期: 3月1至8日
青少年讀者節
日期: 3月2至6日 (國際知名作家分享)
日期: 3月9 至13日 (本地作家分享)
活動門票連結：請按此