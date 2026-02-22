香港國際文學節25周年 60+活動登場！文學早餐會/插畫展覽/文化城市漫步

60+活動登場 國際知名作家到場分享

香港國際文學節於3月1日至8日期間在香港不同地點舉辦，包括中央圖書館、亞洲協會、藝穗會、中國會，以及私人會所 Soho House。活動多達60多個，包括有文學午餐會、工作坊、插畫展覽及文化漫步等，並與香港浸會大學合作，邀請了來自國際作家工作坊的作家舉辦講座，滿足所有年齡層的書迷。

今屆文學節的主視覺由本地藝術家關舒文操刀，以經典霓虹燈為靈感，象徵在璀璨城景中訴說動人故事。活動陣容星光熠熠，最受矚目的莫過於2023年普立茲獎得主 Hernán Diaz，他將帶著被奧巴馬選為年度最愛的巨作《信任》現身，與讀者剖析紐約金融神話背後的權力與真相。另外更有憑《我在北京送快遞》爆紅的胡安焉，他曾任職19種基層工作，將以最真誠的文字分享「零工經濟」下的生存紀實。此外，還有曼布克獎入圍者 Amitav Ghosh 分享融合歷史與超自然的最新作品《Ghost Eye》，各位將有機會與大師級作家進行對談，機會難得。