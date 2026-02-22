元宵節2026｜元宵節一定要食湯圓？即睇起源故事/習俗/禁忌

今年元宵節（正月十五）是在3月3日，這天除了吃湯圓、猜燈謎之外，其實還有不少來自民間傳說的有趣故事。想知元宵節點解要食湯圓？起源、習俗、禁忌下文一次話你知！

元宵節起源故事

元宵節的由來眾說紛紜，歷史可追溯至秦漢時代，融合了祭祀、佛道信仰與民間傳說元素。一般認為，漢武帝為祭祀「太乙神」於正月十五舉行燃燈儀式，藉以敬神祈福。其後佛教傳入中國，漢明帝提倡供燈禮佛，令正月十五燃燈成為民間風俗，象徵驅邪迎祥。道教亦視此日為「上元節」，乃祈福納吉的重要節慶。同時亦流傳著一則古老的民間傳說：相傳有獵人誤射玉皇大帝所化的神鳥，玉帝震怒，下令焚毀人間。為免禍端，百姓依智者建議於家家戶戶掛燈、燃炮、放煙火，使天宮遠望以為人間已成火海，從而化解災難。隨着時代演變，這些宗教儀式與傳說相融合，逐漸發展成今日象徵團圓的元宵節。