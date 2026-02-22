元宵節2026｜元宵節一定要食湯圓？即睇起源故事/習俗/禁忌

今年元宵節（正月十五）是在3月3日，這天除了吃湯圓、猜燈謎之外，其實還有不少來自民間傳說的有趣故事。想知元宵節點解要食湯圓？起源、習俗、禁忌下文一次話你知！
元宵節起源故事
元宵節的由來眾說紛紜，歷史可追溯至秦漢時代，融合了祭祀、佛道信仰與民間傳說元素。一般認為，漢武帝為祭祀「太乙神」於正月十五舉行燃燈儀式，藉以敬神祈福。其後佛教傳入中國，漢明帝提倡供燈禮佛，令正月十五燃燈成為民間風俗，象徵驅邪迎祥。道教亦視此日為「上元節」，乃祈福納吉的重要節慶。同時亦流傳著一則古老的民間傳說：相傳有獵人誤射玉皇大帝所化的神鳥，玉帝震怒，下令焚毀人間。為免禍端，百姓依智者建議於家家戶戶掛燈、燃炮、放煙火，使天宮遠望以為人間已成火海，從而化解災難。隨着時代演變，這些宗教儀式與傳說相融合，逐漸發展成今日象徵團圓的元宵節。
元宵節習俗
元宵節是中國傳統的重要喜慶節日，各地流行以熱鬧活動慶賀，如賞花燈、猜燈謎、放煙花等，節日氣氛洋溢。當中最具代表性的習俗，莫過於「吃湯圓」。湯圓象徵團圓美滿，在元宵夜與家人或摯愛共嘗，不僅寓意家庭和樂，也寄託新一年幸福圓滿的祝福。
元宵節禁忌
元宵節象徵新春佳節進入尾聲，不少地區流傳着各種民俗禁忌，旨在為新一年延續好運、趨吉避凶。傳統習俗認為，當日不宜借錢，以免把運氣借走；亦應避免剪髮或洗髮，象徵保留財氣與福氣。此外，元宵節亦忌爭吵，寓意家宅和氣方能帶來安康；米缸不宜見底，以示衣食無憂；而敲打傢俱、製造噪音亦被視為不吉利之舉。