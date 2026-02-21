新店關注組｜正宗希臘料理扒房熟成巧克力和牛配希臘薯條 指定套餐75 折

全香港只有幾間希臘菜系餐廳，極為稀罕，灣仔希臘料理扒房Santorini Steakhouse by Panos SSP便是其一，找來有超過20年經驗的希臘籍主廚Chef Panos主理，嚴選各地頂級牛種及希臘食材入饌。新店開幕更推出限時優惠：指定套餐享 75 折、四人同行送紅酒一支，吸引牛扒控！

按部位與脂肪比例 調整熟成方法 主廚Panos Kalamidas在希臘出生及成長，家族世代經營餐廳與酒店，其後遠赴倫敦磨練西式料理與牛扒技巧，再赴上海 Mortons The Steakhouse累積亞洲市場實戰經驗。今次開設全新扒房，自設牛扒熟成專櫃，主打28 日以上乾式及濕式熟成牛扒。Chef Panos 會依據不同牛扒部位與脂肪比例，調整合適的熟成方法，如用傳統或加入昆布的乾式熟成法，能帶出類似堅果、藍芝士般的濃郁風味；若果採取濕式熟成則突出純粹的肉香與嫩度。

乾式熟成Mayura全血巧克力和牛 特別推介來自澳洲南部知名牧場的 Mayura 全血巧克力和牛，在飼料裡加入可可成分，培育出細緻的油花，牛肉散發天然甜香。經過至少28天乾式熟成程序，令肉味濃縮，肉質柔嫩多汁。必吃之選另有澳洲純種黑安格斯肉眼牛扒，油花豐富，牛肉風味濃郁；澳洲純種黑安格斯牛菲力，油脂分布均勻而肉質細嫩。所有牛扒配上希臘薯條、油浸番茄、烤辣椒及希臘牛至（香氣強烈的香草品種）。

希臘香腸燒烤串 不吃牛的可以試試希臘燒烤串，內有希臘香草豬肉香腸，再配上希臘薯條及希臘酸奶黄瓜蒜香醬，充滿希臘風味；用香料醃至入味的新西蘭全架奶飼羊，以猛火燒香，肉質細膩鮮嫩。

海膽羅勒醬蟹餅 海鮮是希臘料理不可缺少的元素，常以蒜、橄欖油與香草輕輕調味。蒜香烤大蝦、炭烤魷魚、招牌蟹餅佐以海膽醬與羅勒醬，注入愛琴海的陽光與海洋氣息。Chef Panos有超過15年熟成經驗，精準掌握溫度與時間，將時令魚進行乾式熟成，抽走魚肉多餘水分和腥味，令魚味更濃重。想味蕾全面體驗希臘風情，就要嘗一嘗自家製四款經典希臘醬料，包括橄欖醬、酸奶黃瓜醬、鱈魚子檸檬醬、帶煙熏香氣的烤茄子醬，配上溫熱皮塔麵包，開胃非常。

四人同行送紅酒一支 新店推出限時優惠，由即日起至2月28日，二人套餐優惠價$888（原價$1,188）；四人套餐優惠價$2,888（原價$3,588）；四人同行，惠顧任何一客牛扒即送紅酒一支（價值$488）。

Santorini Steakhouse by Panos SSP 地址：灣仔皇后大道東 202 號 QRE Plaza 5 樓 電話：2887 8700 營業時間：星期二至五：12:00-15:00, 18:00-22:30，星期六及日：12:00-22:30