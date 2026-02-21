熱門搜尋:



出版：2026-Feb-21 19:00
更新：2026-Feb-21 19:00

Nose 50

新店關注組｜正宗希臘料理扒房熟成巧克力和牛配希臘薯條 指定套餐75 折

全香港只有幾間希臘菜系餐廳，極為稀罕，灣仔希臘料理扒房Santorini Steakhouse by Panos SSP便是其一，找來有超過20年經驗的希臘籍主廚Chef Panos主理，嚴選各地頂級牛種及希臘食材入饌。新店開幕更推出限時優惠：指定套餐享 75 折、四人同行送紅酒一支，吸引牛扒控！

Chef Panos Meat Aging Cabinet 熟成櫃

按部位與脂肪比例 調整熟成方法

主廚Panos Kalamidas在希臘出生及成長，家族世代經營餐廳與酒店，其後遠赴倫敦磨練西式料理與牛扒技巧，再赴上海 Mortons The Steakhouse累積亞洲市場實戰經驗。今次開設全新扒房，自設牛扒熟成專櫃，主打28 日以上乾式及濕式熟成牛扒。Chef Panos 會依據不同牛扒部位與脂肪比例，調整合適的熟成方法，如用傳統或加入昆布的乾式熟成法，能帶出類似堅果、藍芝士般的濃郁風味；若果採取濕式熟成則突出純粹的肉香與嫩度。

Group Photo Greek Specialties 希臘料理 Interior 內部環境 Private Room

乾式熟成Mayura全血巧克力和牛

特別推介來自澳洲南部知名牧場的 Mayura 全血巧克力和牛，在飼料裡加入可可成分，培育出細緻的油花，牛肉散發天然甜香。經過至少28天乾式熟成程序，令肉味濃縮，肉質柔嫩多汁。必吃之選另有澳洲純種黑安格斯肉眼牛扒，油花豐富，牛肉風味濃郁；澳洲純種黑安格斯牛菲力，油脂分布均勻而肉質細嫩。所有牛扒配上希臘薯條、油浸番茄、烤辣椒及希臘牛至（香氣強烈的香草品種）。

Full Blood Chocolate Wagyu Mayura Bone in Ribeye (1kg) 乾式熟成全血巧克力和牛 Mayura 帶骨肉眼 1KG Tornedo Rossini, Australian Black Angus Beef Fillet (Topped with foir gras and truffle sauce) 澳大利亞黑安格斯牛菲力 200g（配鵝肝與松露醬） Australian Pure Black Angus Rib Eye 澳洲純種黑安格斯肉眼牛扒

希臘香腸燒烤串

不吃牛的可以試試希臘燒烤串，內有希臘香草豬肉香腸，再配上希臘薯條及希臘酸奶黄瓜蒜香醬，充滿希臘風味；用香料醃至入味的新西蘭全架奶飼羊，以猛火燒香，肉質細膩鮮嫩。

BBQ Skewers (Souvlaki) 希臘燒烤串（蘇夫拉基） Full Body Baby Milk Fed Paidakia, Lamb Chops 全架奶飼羊扒 (500g)

海膽羅勒醬蟹餅

海鮮是希臘料理不可缺少的元素，常以蒜、橄欖油與香草輕輕調味。蒜香烤大蝦、炭烤魷魚、招牌蟹餅佐以海膽醬與羅勒醬，注入愛琴海的陽光與海洋氣息。Chef Panos有超過15年熟成經驗，精準掌握溫度與時間，將時令魚進行乾式熟成，抽走魚肉多餘水分和腥味，令魚味更濃重。想味蕾全面體驗希臘風情，就要嘗一嘗自家製四款經典希臘醬料，包括橄欖醬、酸奶黃瓜醬、鱈魚子檸檬醬、帶煙熏香氣的烤茄子醬，配上溫熱皮塔麵包，開胃非常。

Panos Signature Crab Cakes, Sea Urchin and Basil Sauce 招牌蟹餅海膽羅勒 Greek Salad, Horiatiki 經典希臘沙律 King Prawns with Garlic, Chili and Olive Oil 蒜香烤大蝦配橄欖油 Grilled Calamari, served with Eggplant, Cherry Tomatoes and Balsamic Cream 烤魷魚佐茄子泥與香醋奶油

四人同行送紅酒一支

新店推出限時優惠，由即日起至2月28日，二人套餐優惠價$888（原價$1,188）；四人套餐優惠價$2,888（原價$3,588）；四人同行，惠顧任何一客牛扒即送紅酒一支（價值$488）。

Greek Platter 希臘式什錦蘸醬拼盤 Greek Pork Sausage Cream Pasta (Tsouchti) with a Sunny Side Egg 希臘香腸奶油意面配煎蛋

Santorini Steakhouse by Panos SSP

地址：灣仔皇后大道東 202 號 QRE Plaza 5 樓

電話：2887 8700

營業時間：星期二至五：12:00-15:00, 18:00-22:30，星期六及日：12:00-22:30

