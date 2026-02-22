57載老字號平民扒房港島插旗 網民食客：配埋黑牛兒時回憶返晒嚟！

始創於1969年平民港式扒房金鳳大餐廳，跨越57載歷史下，招牌霓虹燈照耀了兩三代客人。不知不覺分店遍布太子、尖沙咀、荔枝角、荃灣、啟德、屯門、將軍澳。最近再擴展版圖，在港島區插旗，選址太古康怡開設第八間分店，復古裝潢有別於其他分店，甫開業即引來港島區子民熱烈捧場。
$160起招牌牛柳餐
57載老字號金鳳大餐廳最新分店門面大玩懷舊啡白tone，設計風格跟人氣茶飲店萬波有些近似，吸引不少區內客打卡。新店設划算的每月特選晚餐，主菜提供美國牛板腱配碎蛋焗薯拼特級帶子或拼芝士焗釀蟹蓋，套餐連牛油餐包、羅宋湯、胡麻醬田園沙律菜、甜品及餐茶，每位只需$208；餐湯可升級海皇焗酥皮湯。
新店依舊供應老字號No.1銷量招牌牛柳餐、熱賣美國牛小排餐、頂級西冷扒餐、美國貴族牛扒餐，由$160起至$250不等。廚師推介晚餐（$188）都抵食，主菜焗三黃雞半隻伴美國碎蛋焗薯，頭盤有沙律又有兩隻芝士牛油蒜蓉焗蠔；雪糕可轉榴槤雪糕。
掀動食客回憶殺
綜合一眾港島網民食客評論，鐵板牛扒份量十足，牛肉夠腍，性價比超高，好抵食。只需另加$2就附上大量激烈生蒜蓉，淋上招牌黑椒汁，在牛形鐵板上「滋滋」作響，煙霧瀰漫、香氣撲鼻的港式鋸扒儀式感令他們很治癒，掀動他們的回憶殺。不少網民表示同感：「好有兒時回憶」、「兒時回憶返晒嚟」、「飲品點咗個黑牛，兒時情懷無得輸」。又謂晚市燈光微昏暗，加上輕音樂，頗有酒吧情調，期待有酒賣。
亦有幫襯過的網民分享：「試過幾間不同的分店，今次金鳳的裝修，同其他有少少不同，坐得舒服咗，而且比較有情調」、「金鳳其他分店全部都在九龍新界，過海未必就腳。現在終於在港島插旗，真係太好了！」
金鳳大餐廳（太古康怡店）
地址：太古康山道1-2號康怡廣場北座3樓T2號舖
電話：3106 5163
營業時間：11:30 - 22:00