57載老字號平民扒房港島插旗 網民食客：配埋黑牛兒時回憶返晒嚟！

始創於1969年平民港式扒房金鳳大餐廳，跨越57載歷史下，招牌霓虹燈照耀了兩三代客人。不知不覺分店遍布太子、尖沙咀、荔枝角、荃灣、啟德、屯門、將軍澳。最近再擴展版圖，在港島區插旗，選址太古康怡開設第八間分店，復古裝潢有別於其他分店，甫開業即引來港島區子民熱烈捧場。

$160 起招牌牛柳餐

57載老字號金鳳大餐廳最新分店門面大玩懷舊啡白tone，設計風格跟人氣茶飲店萬波有些近似，吸引不少區內客打卡。新店設划算的每月特選晚餐，主菜提供美國牛板腱配碎蛋焗薯拼特級帶子或拼芝士焗釀蟹蓋，套餐連牛油餐包、羅宋湯、胡麻醬田園沙律菜、甜品及餐茶，每位只需$208；餐湯可升級海皇焗酥皮湯。

新店依舊供應老字號No.1銷量招牌牛柳餐、熱賣美國牛小排餐、頂級西冷扒餐、美國貴族牛扒餐，由$160起至$250不等。廚師推介晚餐（$188）都抵食，主菜焗三黃雞半隻伴美國碎蛋焗薯，頭盤有沙律又有兩隻芝士牛油蒜蓉焗蠔；雪糕可轉榴槤雪糕。