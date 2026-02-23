精選人氣地道泰菜 前酒店廚古法船麵/藍帶廚鑊氣炒粉/爆場店泰南老號豆腐（多圖）

精選人氣地道泰菜 前酒店廚古法船麵/藍帶廚鑊氣炒粉/爆場店泰南老號豆腐

近期坊間崛起多間泰國街頭風小店，走親切地道風味路線，無論裝潢布置，抑或出品，都予人置身於泰國食店的感覺。為大家精選以下旺區必食人氣泰菜店，有資深酒店泰廚主理泰北古法船麵、藍帶廚鑊氣炒粉、米芝蓮指南餐廳新推百年泰國老號豆腐系列、曼谷風酒吧餐廳擴展版圖，滿足各位泰菜控！

旺角藍帶廚鑊氣炒粉 旺角女人街(通菜街)泰菜小店艾卡邁Ekkamai，牆身貼滿懷舊海報，頗有泰國當地食店的氣氛。主廚Packey Wong畢業於法國藍帶廚藝學院，曾擔任多家酒店的主廚，用心炮製有溫度、有故事的菜式。招牌菜有泰式粉絲焗蝦煲、曼谷特色火山排骨、泰式雞肉炒河粉、泰式脆皮豬肉炒金邊粉、泰式蟹肉炒飯、泰式豬肉碎沙律、泰式豬肉串等。 坐在店內，廚房傳來熊熊炒鑊聲，炒河粉炒金邊粉都充滿鑊氣。記者以客人身份光顧，吃過泰式雞肉炒河粉及泰式炒金邊粉，河粉及金邊粉比一般寬闊，有淡淡米香。前者薄軟炒得乾爽不油膩，雞肉彈牙焦香；後者條條掛上天然酸甜醬汁而不死甜，蝦肉肥美肉厚又彈爽，芽菜爽脆。網上Foodies也讚賞泰式蟹肉奄列，蟹肉足料夠多，蛋香濃；另外海鮮冬蔭功湯酸甜辣味平衡，海鮮新鮮；原個椰子沙冰裡有新鮮椰子肉，鮮甜解辣。

艾卡邁Ekkamai 地址：旺角通菜街36號地下 電話：93915924 營業時間： 星期一至四12:00 - 22:00 星期五至日12:00 - 22:30

前酒店資深泰廚主理泰北古法船麵 銅鑼灣泰式街頭風味餐廳Soi Thong銅巷，由擁有逾30年經驗的前澳門新葡京酒店資深泰菜主廚Chomchuen Pornphen坐鎮，將正宗泰北美食帶來，替地道泰國街頭小吃昇華為精緻體驗。她堅持從處理食材、醬料調配到熬製湯底皆親力親為手工製作，花上數小時慢火細煮，烹調出層次豐富、純正的風味。主打泰北咖喱湯麵和泰北古法船麵，前者配上香脆燒肉或A4日本和牛，咖喱以新鮮南薑、香茅、黃薑及多款香料每日熬煮，加入椰青碎，添上天然清甜與椰香，令風味更豐富細膩；後者湯底用上牛骨等多達16種材料精心熬煮，香氣濃厚、層次分明，搭配以羅望子、椰糖及辣椒熬煮的秘製辣汁，帶出羅望子的微酸與椰糖的圓潤甜味。

Soi Thong銅巷 地址：銅鑼灣謝斐道528號地下 電話：2838 9190 營業時間： 11:00-16:30，18:00-23:00

$88起中環歎咖喱套餐 中環荷李活道人氣泰菜餐廳耀華力，從泰國找來兩位有多年經驗的泰籍大廚，炮製地道泰菜。隔日由泰國空運食材，大廚每日到附近街市挑選新鮮海鮮和蔬菜，保持每道菜味道新鮮。地道之選推介脆炸羅非魚，將原條新鮮紅鯛魚炸至金黃酥脆，內裡肉質細嫩多汁。蘸上酸辣微甜的醬汁，佐以青芒果沙律，帶出豐富層次。來自泰北的泰式牛肉沙律用牛肋條烤至外焦內軟，帶煙熏香，醬汁混合泰式香料、青檸及魚露，更開胃刺激。泰式冬蔭功麵加入大廚精心自製的辣醬及花生，香辣惹味，再配上豬肉丸和老虎蝦，陣容更豐富。河蝦冬蔭功選用當日捕撈的新鮮河蝦，在冬蔭功湯底中煮成，更加強蝦味。

午市套餐由$88起，款式有青咖喱雞、黃咖哩牛腩、泰式豬肉冬蔭功、合艾炸雞等；亦可加配泰式例湯、前菜、飲品及甜點。全新甜品椰子雪糕包，餐包夾著椰子雪糕，為午餐添上滿足的句號。 Yaowarat 耀華力 地址：中環荷李活道 108 號聚賢居 C 鋪 電話：7010 9445 營業時間：12:00-00:00

米芝蓮指南小店 泰南百年老號豆腐系列 入選米芝蓮指南餐廳、尖沙咀超人氣小店Siaw「友」，憑正宗地道、鑊氣出色街頭泰菜深得民心。最近推出全新豆腐系列菜單。特意挑選來自泰國南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的大目豆腐（Tamu Tofu），傳承逾百年歷史。其工藝追溯至辛亥革命期間移居當地的潮州華人祖先，傳入傳統豆腐手工製作技術，並因應當地的食材與口味悉心改良。品牌歷經四代人的匠心守護，流傳至今。大目黃豆腐經過繁複的製作程序，從浸泡、研磨黃豆，以至凝固與壓製，並加入薑黃，豆腐質地柔滑細膩，黃豆味純淨。菜單的打拋葉炒大目黃豆腐，油炸的豆腐酥脆，帶打拋葉的香草氣息，既可自選素食，亦可搭配豬肉碎、和牛、虎蝦或鮮甜蟹肉，均匹配。

Siaw「友」 地址：尖沙咀赫德道8號地舖 電話： 9229 1655 營業時間： 星期日至四：中午12時至下午3時；晚上6時至10時 星期五及六：中午12時至下午3時；晚上6時至11時

曼谷風餐廳擴展版圖 全新牛面頰泰北咖喱麵 九龍城滿布泰菜勢力，其中主打泰國曼谷街頭美食的「銅羅」（Thonglor），於龍崗道原址旁擴張勢力，開設第二家分店，空間更寬敞，展現曼谷型格夜生活的氛圍。主廚兼創辦人Henry在泰國土生土長，新店延續初心，希望跟大家分享他的童年美味回憶與濃厚家鄉地道風味。菜單既保留原有經典菜式，更提供多元化選擇。新菜必試摩登版泰北咖喱麵，用上肉嫩入口即融的牛面頰，並加入滿滿香濃的香料，香氣四溢。另一款和牛炒河，加入滿布油花的和牛快炒，鎖著鑊氣，帶來原始的煙熏香味。豬肉串燒肉汁豐盈，展現曼谷街頭風味。

雞尾酒充滿泰國風味，如將經典芒果糯米飯化身為酒；也有混合香茅與清新柑橘；無酒精特飲Pandan Cake喝出班蘭蛋糕的精髓韻味。 銅羅 地址：九龍城龍崗道19至21號 電話：2382 4855（不設電話訂座) 營業時間： 星期一至五中午12時至晚上10時（晚上9時截單） 星期六、日及公眾假期中午12時至晚上10時30分（晚上9時30分截單）