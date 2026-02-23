八達通｜再有4組號碼要換卡！ 逾期更換要罰錢 即睇免費換新卡方法

又有八達通要換卡！八達通公司近日於社交平台出文提醒，手持指定4組八達通號碼的卡主可以到八達通服務站或轉為手機八達通。即看下文！

自2020年開始，八達通公司將會分批更換2002年或以後發出的租用版八達通。當用家以八達通消費時，聽到「嘟～嘟嘟」提示聲；或者八達通號碼屬於以下4組號碼，即可於3個月內到八達通服務站換卡或轉為手機八達通。

免費更換實體卡及手機八達通

更換實體八達通

用戶可到指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵輕鐵客務中心、九巴客務中心及新渡輪顧客服務中心更換八達通。當八達通失效1年後仍未更換，使用者需支付行政費。用戶亦可於「港鐵客務中心」退回租用版八達通內的餘額及按金。持有個人版八達通的用戶，須預先網上登記更換新卡。

如果是使用指定型號的iPhone、華為或Samsung流動裝置，即可將實體八達通轉為手機八達通。

更換新卡時，以下優惠及服務將同時轉移至新八達通內