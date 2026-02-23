八達通｜再有4組號碼要換卡！ 逾期更換要罰錢 即睇免費換新卡方法

又有八達通要換卡！八達通公司近日於社交平台出文提醒，手持指定4組八達通號碼的卡主可以到八達通服務站或轉為手機八達通。即看下文！
4組八達通號碼要換卡！
自2020年開始，八達通公司將會分批更換2002年或以後發出的租用版八達通。當用家以八達通消費時，聽到「嘟～嘟嘟」提示聲；或者八達通號碼屬於以下4組號碼，即可於3個月內到八達通服務站換卡或轉為手機八達通。
12000001 - 12236000
15998001 - 15999000
16677001 - 16678000
99441001 - 99999999
免費更換實體卡及手機八達通
更換實體八達通
用戶可到指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵輕鐵客務中心、九巴客務中心及新渡輪顧客服務中心更換八達通。當八達通失效1年後仍未更換，使用者需支付行政費。用戶亦可於「港鐵客務中心」退回租用版八達通內的餘額及按金。持有個人版八達通的用戶，須預先網上登記更換新卡。
如果是使用指定型號的iPhone、華為或Samsung流動裝置，即可將實體八達通轉為手機八達通。
更換新卡時，以下優惠及服務將同時轉移至新八達通內
八達通餘額
最近9次消費紀錄
自動增值服務
公共交通費用補貼計劃
屋苑/商業大廈/校園門禁系統
校園管理系統
屋苑/商業大廈/校園專用巴士
九巴月票
新渡輪月票/假日來回票
城巴車費優惠
港鐵乘車優惠及服務：
學生車費推廣計劃
羅湖/落馬洲特惠乘車計劃
港鐵全月通
港鐵「即日第二程車費九折」優惠
港鐵特惠站優惠
MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
但停車場時租/月租服務及港鐵泊車轉乘計劃不會轉移至新八達通卡內