dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
生活
出版：2026-Feb-23 12:00
更新：2026-Feb-23 12:00

八達通｜再有4組號碼要換卡！ 逾期更換要罰錢 即睇免費換新卡方法

又有八達通要換卡！八達通公司近日於社交平台出文提醒，手持指定4組八達通號碼的卡主可以到八達通服務站或轉為手機八達通。即看下文！

4組八達通號碼要換卡！

2020年開始，八達通公司將會分批更換2002年或以後發出的租用版八達通。當用家以八達通消費時，聽到「嘟～嘟嘟」提示聲；或者八達通號碼屬於以下4組號碼，即可於3個月內到八達通服務站換卡或轉為手機八達通。

  • 12000001 - 12236000

  • 15998001 - 15999000

  • 16677001 - 16678000

  • 99441001 - 99999999

免費更換實體卡及手機八達通

更換實體八達通

用戶可到指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵輕鐵客務中心、九巴客務中心及新渡輪顧客服務中心更換八達通。當八達通失效1年後仍未更換，使用者需支付行政費。用戶亦可於「港鐵客務中心」退回租用版八達通內的餘額及按金。持有個人版八達通的用戶，須預先網上登記更換新卡。

如果是使用指定型號的iPhone、華為或Samsung流動裝置，即可將實體八達通轉為手機八達通。

更換新卡時，以下優惠及服務將同時轉移至新八達通內

八達通餘額

最近9次消費紀錄

自動增值服務

公共交通費用補貼計劃

屋苑/商業大廈/校園門禁系統

校園管理系統

屋苑/商業大廈/校園專用巴士

九巴月票

新渡輪月票/假日來回票

城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務：

學生車費推廣計劃

羅湖/落馬洲特惠乘車計劃

港鐵全月通

港鐵「即日第二程車費九折」優惠

港鐵特惠站優惠

MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

但停車場時租/月租服務及港鐵泊車轉乘計劃不會轉移至新八達通卡內

