半價自助午餐最平$208起！城景國際City Café推東南亞海鮮自助餐 生蠔蟹腳任食/新加坡肉骨茶/泰式沙爹串燒

城景國際City Café 3月推出「味遊東南亞‧海鮮自助晚餐」，主打滿載香料魅力與異國風情的美食體驗！除了空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳等冷盤海鮮，特色美食更包括泰式沙爹串燒、新加坡胡椒炒蝦、新加坡肉骨茶、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚，每位$368起，價錢親民！而自助午餐更有低至51折優惠，每位$208起，生日客人可獲贈生日蛋糕，CP值極高！
東南亞‧海鮮自助晚餐$368起
「味遊東南亞‧海鮮自助晚餐」為大家送上南洋風味美食，如泰式沙爹串燒、新加坡胡椒炒蝦、新加坡肉骨茶、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚等，多款新鮮任食海鮮同樣吸引，包括空運生蠔、雪花蟹腳、凍蝦、藍青口、鮮蜆及日式刺身，滿足海鮮愛好者的味蕾。其他前菜如青芒果沙律伴煙燻鴨胸、泰式豬頸肉及胡椒炒蝦亦不容錯過。
特色美食方面，心水推介新加坡肉骨茶，大廚選用上等豬肋排及豬骨，配搭當歸、八角、肉桂與白胡椒細火慢燉，釋出濃郁藥香，豬肋排燉煮後軟嫩入味，地道風味令人一試難忘！另外香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚採用厚實魟魚翼，以自家製參巴醬醃製入味，再以香蕉葉包裹慢烤，醬料以乾辣椒、蝦米、香茅和蒜頭炒香，酸辣開胃，而魚肉嫩滑多汁，完美呈現馬來西亞及新加坡街頭風味。還有首次登場的堂弄片皮鴨，金黃鴨皮薄脆如紙，入口即化，肉質則鮮嫩多汁，現場即切鴨皮鴨肉配薄餅、京蔥及甜麵醬，層次豐富。另設即切低溫慢燒澳洲和牛、香草燒羊仔鞍、辣香叻沙及泰式船河等精選熱食，讓大家一次過嚐遍亞洲風味。
由即日起，出示城景國際官方網頁優惠可享自助晚餐成人淨價 HK$368 起；60 歲或以上長者每位 HK$288 起；生日客人更可獲贈 半磅生日蛋糕 一個。
半價自助午餐最平$208起
由即日起，出示城景國際官方網頁優惠可享自助晚餐成人淨價 HK$368 起；60 歲或以上長者每位 HK$288 起；生日客人更可獲贈 半磅生日蛋糕 一個，歡度難忘慶祝時刻。此外，City Café 即日起亦呈獻震撼自助午餐優惠，自助午餐供應超過數十款環球美饌，包括沙律冷盤、時令海鮮、壽司刺身、天天不同的Carving Station如即切燒美國牛肉眼、多款熱葷及精緻甜品，當然少不了多款Häagen-Dazs雪糕，果汁、茶啡無限添飲，凡惠顧自助午餐尊享低至51折優惠，每位$208起及生日客人可獲贈生日蛋糕。
