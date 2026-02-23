AirAsia$0機票開搶！全線機票低至0.1折/沖繩來回連稅$800起 日本/泰國/馬來西亞/菲律賓

AirAsia突發推出全線機票限時低至0.1折優惠！沖繩來回連稅只需$800起，香港飛沙巴(亞庇)單程$1，飛曼谷單程$15起！更有另外澳門飛曼谷$0，連稅只需$358起！非常抵玩，即睇詳情。

AirAsia全線機票低至0.1折

AirAsia$0機票登場！澳門飛往曼谷 (廊曼)單程未連稅MOP 0元機票，另外加推AirAsia BIG SALE機票優惠，香港或澳門出發至泰國、馬來西亞、菲律賓、沖繩低至0.1折，單程未連稅票價由$2起。機票票價已包含1件7kg手提行李及1件隨身小包。

香港出發 (單程計)

沙巴 (亞庇) $2起 (去程連稅 $597起、回程連稅 $382起)

曼谷 (廊曼) $15起 (去程連稅 $588起、回程連稅 $433起)

吉隆坡 $74起 (去程連稅 $699起、回程連稅 $484起)

沖繩 $153起 (去程連稅 $508起、回程連稅 $301起)