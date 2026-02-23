熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-23 12:10
更新：2026-Feb-23 12:10

AirAsia$0機票開搶！全線機票低至0.1折/沖繩來回連稅$800起 日本/泰國/馬來西亞/菲律賓

Nose 13

AirAsia$0機票開搶！全線機票低至0.1折/沖繩來回連稅$800起 日本/泰國/馬來西亞/菲律賓

AirAsia突發推出全線機票限時低至0.1折優惠！沖繩來回連稅只需$800起，香港飛沙巴(亞庇)單程$1，飛曼谷單程$15起！更有另外澳門飛曼谷$0，連稅只需$358起！非常抵玩，即睇詳情。

AirAsia全線機票低至0.1折

AirAsia$0機票登場！澳門飛往曼谷 (廊曼)單程未連稅MOP 0元機票，另外加推AirAsia BIG SALE機票優惠，香港或澳門出發至泰國、馬來西亞、菲律賓、沖繩低至0.1折，單程未連稅票價由$2起。機票票價已包含1件7kg手提行李及1件隨身小包。

香港出發 (單程計)

沙巴 (亞庇) $2起 (去程連稅 $597起、回程連稅 $382起)

曼谷 (廊曼) $15起 (去程連稅 $588起、回程連稅 $433起)

吉隆坡 $74起 (去程連稅 $699起、回程連稅 $484起)

沖繩 $153起 (去程連稅 $508起、回程連稅 $301起)

馬尼拉 $84起 (去程連稅 $493起、回程連稅 $267起)

馬爾代夫 (中轉) $471起，連稅 $1,306起

珀斯 (中轉) $513起，連稅 $1,622起

伊洛伊洛 (中轉) $654起，連稅 $1,096起

澳門出發 (單程計)

曼谷 (廊曼) $0起，連稅 $358起

吉隆坡 $197起，連稅 $577起

沖繩 $153起，來回連稅 $508起

馬尼拉 $36起，連稅 $330起

宿霧 $36起，連稅 $330起信用卡優惠

馬爾代夫 (中轉) $648起，連稅 $1,278起

珀斯 (中轉) $692起，連稅 $1,573起

伊洛伊洛 (中轉) $435起，連稅 $648起

出發日期：由2026年6月1 日至2027年3月27日

預訂日期：即日起至2026年3月1日

即搶機票：AirAsia 官網或者 AirAsia MOVE 搶飛。

螢幕擷取畫面 2026 02 23 115006 螢幕擷取畫面 2026 02 23 120249 螢幕擷取畫面 2026 02 23 120117 螢幕擷取畫面 2026 02 23 115500 螢幕擷取畫面 2026 02 23 115603

加購Value Pack 享9折優惠

另外，只要在訂票時同步加購 Value Pack，即可享有高達9折優惠，享20kg託運行李、座位選擇以及機上餐飲。

641081989 1371637768325184 4855257183760182295 n 641456203 1371637764991851 3161536305227265693 n

