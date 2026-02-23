AirAsia$0機票開搶！全線機票低至0.1折/沖繩來回連稅$800起 日本/泰國/馬來西亞/菲律賓

AirAsia突發推出全線機票限時低至0.1折優惠！沖繩來回連稅只需$800起，香港飛沙巴(亞庇)單程$1，飛曼谷單程$15起！更有另外澳門飛曼谷$0，連稅只需$358起！非常抵玩，即睇詳情。
AirAsia全線機票低至0.1折
AirAsia$0機票登場！澳門飛往曼谷 (廊曼)單程未連稅MOP 0元機票，另外加推AirAsia BIG SALE機票優惠，香港或澳門出發至泰國、馬來西亞、菲律賓、沖繩低至0.1折，單程未連稅票價由$2起。機票票價已包含1件7kg手提行李及1件隨身小包。
香港出發 (單程計)
沙巴 (亞庇) $2起 (去程連稅 $597起、回程連稅 $382起)
曼谷 (廊曼) $15起 (去程連稅 $588起、回程連稅 $433起)
吉隆坡 $74起 (去程連稅 $699起、回程連稅 $484起)
沖繩 $153起 (去程連稅 $508起、回程連稅 $301起)
馬尼拉 $84起 (去程連稅 $493起、回程連稅 $267起)
馬爾代夫 (中轉) $471起，連稅 $1,306起
珀斯 (中轉) $513起，連稅 $1,622起
伊洛伊洛 (中轉) $654起，連稅 $1,096起
澳門出發 (單程計)
曼谷 (廊曼) $0起，連稅 $358起
吉隆坡 $197起，連稅 $577起
沖繩 $153起，來回連稅 $508起
馬尼拉 $36起，連稅 $330起
宿霧 $36起，連稅 $330起信用卡優惠
馬爾代夫 (中轉) $648起，連稅 $1,278起
珀斯 (中轉) $692起，連稅 $1,573起
伊洛伊洛 (中轉) $435起，連稅 $648起
出發日期：由2026年6月1 日至2027年3月27日
預訂日期：即日起至2026年3月1日
即搶機票：AirAsia 官網或者 AirAsia MOVE 搶飛。
加購Value Pack 享9折優惠
另外，只要在訂票時同步加購 Value Pack，即可享有高達9折優惠，享20kg託運行李、座位選擇以及機上餐飲。