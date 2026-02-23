熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-23 16:00
更新：2026-Feb-23 16:00

SEVENTEEN成員DK、勝寛、DINO成SKECHERS品牌大使！送限量明信片＋相框套裝

SEVENTEEN成員DK、勝寛、DINO成SKECHERS品牌大使！送限量明信片＋相框套裝

SEVENTEEN成員DK、勝寛、DINO成SKECHERS品牌大使！送限量明信片＋相框套裝

人氣男子組合SEVENTEEN 3位成員 DK、勝寛以及DINO近日強勢加盟成為SKECHERS品牌大使！SKECHERS是美國人氣休閒及運動鞋履品牌，一向都是潮流指標，為應援SEVENTEEN於2月28日至3月1日來港舉行演唱會，品牌更特別推出限量明信片，相片用上三位成員加盟後的首個專屬造型，粉絲們絕對要收藏！

SEVENTEEN成員DK、勝寛、DINO成SKECHERS品牌大使！ 26Q1 SKECHERS x SEVENTEEN STAMINA SPORT 02 0430 (1)

韓國人氣男團SEVENTEEN成員擔任SKECHERS品牌大使

3位全新品牌大使 DK、勝寛與DINO將領軍SKECHERS亞太地區的各項宣傳活動，覆蓋香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國及越南等重點市場，他們更將親自演繹SKECHERS多款系列，當中SKECHERS Stamina Sport採用層次分明的剪裁與經典運動鞋輪廓，展現強烈的復古運動氣息，並配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，確保步履間支撐十足。而SKECHERS Street™ UNO Ryze則以具備科技感的網眼面料結合耐磨皮革拼接，呈現動感的幾何線條。鞋款同樣內置SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，搭載透明 Skech-Air®氣囊，吸睛之餘更帶來出色的緩震效能，適合追求個性穿搭、同時重視舒適度的新一代日常造型，粉絲們一於把握機會入手同款產品！

由即日起至3月22日期間到指定8間SKECHERS專門店與DK、勝寛或DINO的宣傳品拍照打卡及上傳到社交平台，並於店內消費滿HKD / MOP 500便可獲得SKECHERS | DK SEUNGKWAN DINO of SEVENTEEN限量明信片及相框套裝乙份。數量有限，送完即止。

指定SKECHERS專門店：啟德零售館、西洋菜街、朗豪坊、海港城、羅素街、新城市廣場、屯門市廣場及澳門議事亭前地

CARAT專屬香港演唱會驚喜！限量明信片及相框套裝登場 CARAT專屬香港演唱會驚喜！限量明信片及相框套裝登場 233154/WBLM 233154/NVMT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

