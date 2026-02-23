SEVENTEEN成員DK、勝寛、DINO成SKECHERS品牌大使！送限量明信片＋相框套裝

韓國人氣男團SEVENTEEN成員擔任SKECHERS品牌大使

3位全新品牌大使 DK、勝寛與DINO將領軍SKECHERS亞太地區的各項宣傳活動，覆蓋香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國及越南等重點市場，他們更將親自演繹SKECHERS多款系列，當中SKECHERS Stamina Sport採用層次分明的剪裁與經典運動鞋輪廓，展現強烈的復古運動氣息，並配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，確保步履間支撐十足。而SKECHERS Street™ UNO Ryze則以具備科技感的網眼面料結合耐磨皮革拼接，呈現動感的幾何線條。鞋款同樣內置SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，搭載透明 Skech-Air®氣囊，吸睛之餘更帶來出色的緩震效能，適合追求個性穿搭、同時重視舒適度的新一代日常造型，粉絲們一於把握機會入手同款產品！



由即日起至3月22日期間到指定8間SKECHERS專門店與DK、勝寛或DINO的宣傳品拍照打卡及上傳到社交平台，並於店內消費滿HKD / MOP 500便可獲得SKECHERS | DK SEUNGKWAN DINO of SEVENTEEN限量明信片及相框套裝乙份。數量有限，送完即止。



指定SKECHERS專門店：啟德零售館、西洋菜街、朗豪坊、海港城、羅素街、新城市廣場、屯門市廣場及澳門議事亭前地