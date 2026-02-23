啟德帝盛酒店空中酒吧 SEVENTEEN演唱會After Party DJ Night CARAT享9折優惠

CARAT留意！位於啟德帝盛酒店15樓的 Jin Bo Law Skybar 2月及3月接連舉行兩場高空派對。2月28日先有為 SEVENTEEN 演唱會粉絲而設的「CARATs Sky High DJ Night」，讓大家散場後繼續狂歡；3月7日則聯同本地咖啡品牌 Cupping Room 舉辦「Sky High Coffee Rave」，以咖啡調酒配上Cantopop音樂，在夕陽下延續派對氣氛。

延續SEVENTEEN演唱會熱潮

配合 SEVENTEEN 來港舉行演唱會，Jin Bo Law Skybar 將於2月28日晚上9時至11時舉辦「CARATs Sky High DJ Night」。當晚由DJ Jasmine現場打碟，讓CARAT們在散場後繼續沉浸在演唱會的氣氛之中。

當晚設兩小時無限暢飲套餐，每位港幣$320另加一服務費，飲品包括韓式燒酒、紅白酒、氣泡酒、烈酒、啤酒及汽水果汁等。2月27日前預訂及付款可享85折優惠（服務費以原價計算）；持當日SEVENTEEN演唱會門票者，則可享暢飲九折優惠。