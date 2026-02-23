AEON會員限時免費$15電子優惠券 買滿$100即可使用

今天是農曆正月初七，坊間俗稱「人日」有「人人生日」之說。適逢這個傳統日子，AEON推出1日限定會員優惠，透過手機應用程式派發$15電子優惠券，購物滿指定金額即可使用，即睇以下優惠詳情。

買滿$100即減$15

是次優惠適用於全線AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET門市。AEON會員於推廣期內以單一折實發票購物滿$100，結帳時即可使用一張$15電子優惠券。相當於85折，無論選購生鮮食材、急凍食品或日常雜貨均可使用。



APP領取電子優惠券

優惠券須透過AEON Mobile APP領取及使用。會員只需於今日（2月23日）登入帳戶，在應用程式內領取「$15電子優惠券」，付款時出示相關頁面即可。