57歲珍妮花安麗絲頓不老之謎 奉行80/20飲食法 借PVOLVE運動塑造苗條體態

荷李活女星珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)，剛於2月11日渡過57歲生日，明年將是她踏入演藝圈40周年紀念，其青春不老形象，一直吸引著眾人目光。Fans都好奇她對抗歲月的祕密究竟是甚麼？原來是遵循80/20飲食法，還有鍛鍊新興運動PVOLVE，這運動被認為比普拉提(Pilates)更全面，專注於全身肌肉強化與核心穩定性。

珍妮花自1994年演出人氣美劇《Friends》(《老友記》)Rachel Green一角成名後，32年來身材未曾走樣，一直保持著初演Rachel Green時的完美曲線。近日她接受雜誌訪問時就說，隨著年齡的增長，調整了自己的鍛煉方式和飲食習慣。她說：「現在遵循80/20飲食法則，即80%時間裡吃均衡食物，剩下20%時間則放縱一下，想吃甚麼就吃甚麼，不會虧待自己。」

珍妮花稱，愈來愈注重身體健康，對執行80/20飲食法控制得很好，她每天早上都會​​喝一杯奶昔，除了早晨的咖啡、蘋果醋和奶昔外，一天中大部分時間都在喝水，「我對不喝水的人格外敏感，因為我一直都很愛喝水。」到了周末的時候，她就會遵守20%規則，「會允許自己吃薄餅、漢堡、意粉或其他特別的食物，想吃甚麼就吃甚麼。」至於平日的午餐和晚餐，「都是蔬菜和蛋白質，但我煮得美味可口，餐單有烤雞或烤魚。」還有原來她不怎愛甜食，包括雪糕和蛋糕，「我絕對喜歡鹹味食物。」

Pvolve 比普拉提更專注肌肉強化

此外，珍妮花近年還鍛鍊起新興運動Pvolve，「我以前認為運動就意味著要汗流浹背最少郁動45分鐘至1小時，不管在房間裡跑來跑去、做有氧運動，還是在跑步機上跑，總之就是起碼45分鐘，否則運動就毫無意義。」她指PVOLVE運動以阻力為基礎，比普拉提(Pilates)更全面，專注於全身肌肉的強化與核心穩定，她更成為就種運動的代言人。

PVOLVE運動系統由Stephen Pasterino所創立，是一種將運動成為「生活習慣」的訓練法，由於不會造成肌肉過度疼痛，還有過度訓練，加上在家採用一張瑜伽氈就可做到，而且還有帶氧運動的元素，透過各種小器材，即可精準鍛鍊所有肌肉，包刮臀大肌、下腹肌、骨盆底肌和髖關節，因此近日在美國大熱起來，而珍妮花更是Pvolve運動的代言人，難怪她的身材愈來愈fit。