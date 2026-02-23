熱門搜尋:
出版：2026-Feb-23 18:00
更新：2026-Feb-23 18:00

樺加沙颱風重創再重生 法式酒館Bistro La Baie 2.0堅毅回歸

Nose 30

去年9月超強颱風樺加沙襲港，導致將軍澳海濱長廊一帶餐廳受到損毀，法式小酒館Bistro La Baie便是其一。經過五個月的修復，Bistro La Baie2.0披上勇敢堅毅的戰衣重新啟航，推出新菜及限定優惠吸引知音客，告訴香港人他們從不放棄，迎難而上。

逆境自強重新出發

儘管颱風令樹木折腰，卻不能動搖創辦人Mark與Anna的決心：「我們確實可以選擇離開，但我們不想放棄。香港教導我們如何從逆境中自強，如何重建與蛻變。我們希望 Bistro La Baie 也能成為城市精神的一部分。」鄰里的關懷與期待成了他們的重新出發的強心針。在主廚 Andrés Rivera 的領軍下，廚房團隊繼續深耕法式料理技藝，揉合現代與優雅風格。

Interior 4 Interior 2 Interior Bar 2

海洋元素新菜單

全新菜單融合海洋元素，烤八爪魚佐以煙燻紅椒蓉與墨魚汁檸檬蛋黃醬，綴上烤番茄、橄欖與牛肝菌，味道層次分明。焗比目魚柳鋪上忌廉菠菜與菊芋，最後加上清香龍蒿油與香脆夏威夷果仁，配搭精緻優雅，適合配氣泡酒或清爽白酒。

經典法國菜推介酥皮凍肉批、法式蒜辣田雞腿、主菜馬賽魚湯燉海鮮、紅酒燉牛仔骨、牛腹扒、肉眼牛扒，牛扒均附上金黃薯條與烤蒜頭，配阿根廷青醬或紅酒肉汁。甜品別錯過雲呢拿慕絲圓頂蛋糕及法式橙酒可麗餅。

Baked Halibut｜焗比目魚柳 1 Grilled Barramundi｜烤盲鰽魚 2 Grilled Octopus｜烤八爪魚 3 Beetroot Salmon Gravlax｜紅菜頭醃漬三文魚 2

抽獎贏雙人嘗味體驗

現代風格菜式可以試試法式洋蔥湯配牛角包、紅菜頭醃漬三文魚、卡邦尼波浪麵、烤八爪魚配墨魚汁檸檬蛋黃醬。

餐廳特推重開禮遇，只要追蹤 Bistro La Baie 的 Instagram（@bistrolabaiehk），分享在餐廳裝修期間最想念的料理或時刻，並標註想邀約共聚的好友，便可參加抽獎。參加者有機會贏取雙人嘗味體驗，詳情請留意官方社交媒體。

French Onion Soup｜法式洋蔥湯 1 Hokkaido Scallop Crudo｜北海道帶子薄切 2 Mafaldine Carbonara｜卡邦尼波浪麵 1 Tarte Tatin Entremet｜雲呢拿慕絲圓頂蛋糕 1

Bistro La Baie

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街 23 號 MONTEREY Place 地下 G02 號舖

電話：2360 0631

營業時間：

星期一至五：中午 12 時至晚上 10 時（晚上 9 時 15 分截單）

星期六、日及公眾假期：早上 11 時 30 分至晚上 10 時

網上預約

