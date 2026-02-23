樺加沙颱風重創再重生 法式酒館Bistro La Baie 2.0堅毅回歸

去年9月超強颱風樺加沙襲港，導致將軍澳海濱長廊一帶餐廳受到損毀，法式小酒館Bistro La Baie便是其一。經過五個月的修復，Bistro La Baie2.0披上勇敢堅毅的戰衣重新啟航，推出新菜及限定優惠吸引知音客，告訴香港人他們從不放棄，迎難而上。

逆境自強重新出發 儘管颱風令樹木折腰，卻不能動搖創辦人Mark與Anna的決心：「我們確實可以選擇離開，但我們不想放棄。香港教導我們如何從逆境中自強，如何重建與蛻變。我們希望 Bistro La Baie 也能成為城市精神的一部分。」鄰里的關懷與期待成了他們的重新出發的強心針。在主廚 Andrés Rivera 的領軍下，廚房團隊繼續深耕法式料理技藝，揉合現代與優雅風格。

海洋元素新菜單 全新菜單融合海洋元素，烤八爪魚佐以煙燻紅椒蓉與墨魚汁檸檬蛋黃醬，綴上烤番茄、橄欖與牛肝菌，味道層次分明。焗比目魚柳鋪上忌廉菠菜與菊芋，最後加上清香龍蒿油與香脆夏威夷果仁，配搭精緻優雅，適合配氣泡酒或清爽白酒。 經典法國菜推介酥皮凍肉批、法式蒜辣田雞腿、主菜馬賽魚湯燉海鮮、紅酒燉牛仔骨、牛腹扒、肉眼牛扒，牛扒均附上金黃薯條與烤蒜頭，配阿根廷青醬或紅酒肉汁。甜品別錯過雲呢拿慕絲圓頂蛋糕及法式橙酒可麗餅。

抽獎贏雙人嘗味體驗 現代風格菜式可以試試法式洋蔥湯配牛角包、紅菜頭醃漬三文魚、卡邦尼波浪麵、烤八爪魚配墨魚汁檸檬蛋黃醬。 餐廳特推重開禮遇，只要追蹤 Bistro La Baie 的 Instagram（@bistrolabaiehk），分享在餐廳裝修期間最想念的料理或時刻，並標註想邀約共聚的好友，便可參加抽獎。參加者有機會贏取雙人嘗味體驗，詳情請留意官方社交媒體。

Bistro La Baie 地址：將軍澳澳南海岸唐俊街 23 號 MONTEREY Place 地下 G02 號舖 電話：2360 0631 營業時間： 星期一至五：中午 12 時至晚上 10 時（晚上 9 時 15 分截單） 星期六、日及公眾假期：早上 11 時 30 分至晚上 10 時 網上預約