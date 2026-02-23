深圳好去處｜2026全新4大文娛地標登場 大型文化綜合體/巨型金鞋底/大劇院/博物館

隨著2026年多項重大地標建築項目相繼落成，深圳未來又有更多好去處！從龍崗「巨型金鞋底」藝術中心，至華南首座一站式文化綜合體，這些項目涵蓋了音樂、娛樂、文化與藝術等不同範疇。不論是喜歡聽歌看展的文青，還是計劃親子旅遊的家長都十分適合，以下整合四個全新2026地標景點，即睇詳情！

龍崗國際藝術中心 被網民戲稱為「巨型金鞋底」的龍崗國際藝術中心，已於2026年1月正式啟用，中心由兩座建築組成，其中一棟設有三大劇場，最引人注目的是擁有一共1501座，充滿歐洲歌劇院氛圍的歌劇廳、設554座的戲劇廳，以及設306座的音樂廳，3館分別可滿足不同需求的演出。另一棟建築為科技館，分別有球幕廳、曲面屏廳、全息投影廳等，提供沉浸式觀影體驗。這座建築設計以中西古典樂器交融為靈感，外觀結合琵琶與小提琴的流線美感，化身為一件巨大樂器，以可走入的樂器為設計而成。

開幕日期：2026年1月30日 地址：深圳龍崗坂田區 交通方法：地鐵10號線「貝爾路」站D出口，步行約 5-8 分鐘即可到達。 營業時間：場館公共區域全天開放，劇院及展廳視演出及展覽時間而定(劇院及展廳須憑票進場)

深圳前海博物館 位於前海核心區域的「深圳前海博物館」，是深圳未來的大灣區文化地標。該館由中國工程院院士何鏡堂設計，建築外觀融合了現代極簡風格，以及中國傳統建築「重檐飛揚」為靈感，而內部展廳亦佈局靈活，當中更設有近百米無柱空間，打造兩大劇場。博物館更獲得中國國家博物館的強大支持，現已宣布將聯合推出「中國古代玉器」及「中國古代瓷器」等重頭展，不定期展出國家級的珍貴文物。 開幕日期：2026年10月 地址：深圳前海前灣區

深圳自然博物館 坐落於坪山區燕子湖畔的深圳自然博物館，將會是中國南方最大的自然博物館。這座建築以「河流三角洲」為設計靈感，屋頂有蜿蜒的大公園，遠觀就有如河水在大地上流淌。博物館面積足有10.53萬平方米，館內設有演化廳、宇宙廳、恐龍廳等八大主題展廳，將生物多樣性、地質變遷與自然科學生動呈現，特別適合親子遊。 開幕日期：2026年5月 地址：深圳坪山燕子湖區

鷺湖四館 「鷺湖四館」集結圖書館、大劇院、群藝館及科技館，環繞鷺湖建設，總面積達22萬多平方米，是目前龍華區規劃最大的文化設施建築群，打造一站式文化、教育、科技體驗。項目設計將周邊自然地理融合建築中，以湖山共易為理念，設有24小時濱水區，遊客可以伴著湖光山色閱讀或散步。除了圖書館外，其他建築已正式開放，當中劇場亦有上演劇目，而圖書館則預計於本年內開放，提供約115萬册藏書。 開幕日期：除圖書館外的其他場館已全面開放

地址：深圳市龍華區觀湖街道平安路 交通方法：地鐵4號線清湖站轉乘有軌電車至大布頭站 營業時間：圖書館 09:00 - 21:00；大劇院視演出時間而定；戶外公共空間 24 小時開放。