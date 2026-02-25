無碳板訓練跑鞋重212g 為日練速度重新定義 迎合跑者可快可慢節奏

農曆新年過後，大地回暖，又是時候準備鍛鍊體態，迎接夏日到臨。美國百年專業跑步品牌Saucony，其王牌Endorphin系列引入全新成員Endorphin Azura。這對專為日跑練習的跑鞋，男裝僅約240g，女裝更只有約212g，鞋身極輕，讓每位跑手日常訓練變得更加輕鬆。

Endorphin系列一直代表著速度、推進，但在跑者的世界，速度是屬於比賽日。大多數跑者穿上跑鞋的時刻，卻發生在那些沒有終點線、沒有號碼布的日常訓練裡。Endorphin Azura的誕生，並非要取代比賽鞋，而是補上系列中一直缺席的一塊拼圖——就是為訓練而設的速度感，雖然鞋底沒有碳板，也能讓不同配速的跑步，都感覺高效而愉快。