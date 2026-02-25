無碳板訓練跑鞋重212g 為日練速度重新定義 迎合跑者可快可慢節奏

農曆新年過後，大地回暖，又是時候準備鍛鍊體態，迎接夏日到臨。美國百年專業跑步品牌Saucony，其王牌Endorphin系列引入全新成員Endorphin Azura。這對專為日跑練習的跑鞋，男裝僅約240g，女裝更只有約212g，鞋身極輕，讓每位跑手日常訓練變得更加輕鬆。
Endorphin系列一直代表著速度、推進，但在跑者的世界，速度是屬於比賽日。大多數跑者穿上跑鞋的時刻，卻發生在那些沒有終點線、沒有號碼布的日常訓練裡。Endorphin Azura的誕生，並非要取代比賽鞋，而是補上系列中一直缺席的一塊拼圖——就是為訓練而設的速度感，雖然鞋底沒有碳板，也能讓不同配速的跑步，都感覺高效而愉快。
Endorphin Azura被定位為一對「可快可慢」的日常速度訓練鞋，專為跑者在日常訓練中，不同配速與節奏而設。當你想跑快：SPEEDROLL幾何結構配合 PWRRUN PB超輕泡棉，帶來自然向前的滾動推進感。輕巧的鞋身為節奏跑與間歇訓練，同樣輕鬆高效。此外，無碳板設計保留中底自然彎曲，加上較寬闊中足結構，即使放慢步伐進行恢復跑或輕鬆慢跑，仍能保持穩定舒適。
售賣點：Cam2、Gigasports、馬拉松、Runderful、Mirabell、Pro Runner