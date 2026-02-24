Catalog全新Pokémon系列登場 特設新手訓練家之旅/送禮物包

Pokémon粉絲注意！Catalog再次推出Pokémon系列商品，當中包括男女裝、童裝及周邊小物，粉絲可搶先於朗豪坊分店入手心頭好。另外， Catalog同步提供「新手訓練家之旅」，讓新手更快了解Pokémon的世界。

多款Pokémon商品 新系列包括多款Pokémon短袖棒球上衣、Pikachu主題單品、毛氈及Tote Bag，滿足不同粉絲的需求。 全新Pokémon系列商品將會率先登陸朗豪坊分店，各位萬勿錯過。

設「新手訓練家之旅」 朗豪坊及啟德分店同時設有「新手訓練家之旅」(New Trainer Journey)，透過全新互動教學，幫助新手成為寶可夢訓練官。完成教學後，粉絲更可獲贈新手禮包，甚至有機會帶走豪華贈品。

Catalog 朗豪坊分店 Pokémon 系列首發活動 日期： 2026年2月28日至3月4日 時間： 12:00 – 21:00 地點： 九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖（CATALOG分店） 入場方式： 以現場排隊方式入場 「新手訓練家之旅」 場次 1 日期：2月28日至3月1日 教學時間：13:00 – 20:00 (每節教學時段約20 – 30分鐘) 地點：旺角朗豪坊6樓02-05號舖（CATALOG分店） 「新手訓練家之旅」場次 2 日期：3月14日至3月15日 教學時間：13:00 – 20:00 (每節教學時段約為20 – 30分鐘) 地點：九龍啟德零售館1, G樓 M1-007及M1-008（CATALOG分店）

場次1 及場次2 均不設預約，需即場排隊等候