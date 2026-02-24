熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-24 14:00
更新：2026-Feb-24 14:00

Catalog全新Pokémon系列登場 特設新手訓練家之旅/送禮物包

Joe08
Pokémon粉絲注意！Catalog再次推出Pokémon系列商品，當中包括男女裝、童裝及周邊小物，粉絲可搶先於朗豪坊分店入手心頭好。另外， Catalog同步提供「新手訓練家之旅」，讓新手更快了解Pokémon的世界。

Catalog朗豪坊分店 Pokémon系列首發活動1

Catalog再次推出Pokémon系列商品！

多款Pokémon商品

新系列包括多款Pokémon短袖棒球上衣、Pikachu主題單品、毛氈及Tote Bag，滿足不同粉絲的需求。 全新Pokémon系列商品將會率先登陸朗豪坊分店，各位萬勿錯過。

【Pokémon系列 產品預覽】2 【Pokémon系列 產品預覽】1 (1) 【Pokémon系列 產品預覽】3

設「新手訓練家之旅」

朗豪坊及啟德分店同時設有「新手訓練家之旅」(New Trainer Journey)，透過全新互動教學，幫助新手成為寶可夢訓練官。完成教學後，粉絲更可獲贈新手禮包，甚至有機會帶走豪華贈品。

PTCG Event Details (1) PTCG Event Details (4) PTCG Event Details (3) PTCG Event Details (5) PTCG Event Details (2)

Catalog朗豪坊分店 Pokémon系列首發活動

日期： 2026228日至34

時間： 12:00 – 21:00

地點： 九龍旺角朗豪坊602-05號舖（CATALOG分店）

入場方式： 以現場排隊方式入場

「新手訓練家之旅」 場次1

日期：228日至31

教學時間：13:00 – 20:00 (每節教學時段約20 – 30分鐘)

地點：旺角朗豪坊602-05號舖（CATALOG分店）

「新手訓練家之旅」場次2

日期：314日至315

教學時間：13:00 – 20:00 (每節教學時段約為20 – 30分鐘)

地點：九龍啟德零售館1, G M1-007M1-008CATALOG分店）

場次1 及場次均不設預約，需即場排隊等候

