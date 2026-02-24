結業潮｜將軍澳本地拉麵店「樂麵」提早結業　店主嘆三年經營「身心俱疲」

將軍澳本地拉麵店「樂麵」近日突然在社交平台宣布提早結業。原定今年10月才約滿的分店，因經營環境轉變及人事問題決定提前「畢業」。店主在帖文中坦言近年經歷多宗糾紛與變故，自言「唔識帶眼識人」，更直言已感到「身心俱疲」，消息一出引起不少食客關注。



開業初期曾大排長龍 「樂麵」主打將港式元素融入日式拉麵，麵條及醬汁分別由本地老字號永樂粉麵廠及悅和醬園供應。早年於葵芳開設首店，開業初期曾出現等候一小時的情況，其後擴展至將軍澳，人氣一度不俗。 店內招牌雞白湯拉麵以大量雞殼、雞腳及蔬菜熬足8小時，再以港人熟悉的菜式為靈感，衍生出花雕醉雞湯及胡椒豚肚湯等口味。麵條則可選伊麵或藜麥麵，均為與永樂粉麵廠合作研發的配方，強調本地製作。



為求生存加開早餐 推出煲仔飯 不過，本地飲食業近年面對消費模式轉變及成本上升等挑戰。店主回顧三年經營歷程時表示，商場小店模式營運壓力甚大，為迎合需求曾加開早餐時段，又推出砂煲煲仔飯，希望增加收入來源。廚房設備多番更換，菜式亦不斷改良，投入大量時間與資源。 他亦坦言自己對出品要求嚴格，團隊需在短時間內適應轉變並不容易，經營過程中難免出現磨合問題。



捲糾紛耗資耗神 自言「唔識帶眼識人」 帖文中店主提到2019年至今經歷多宗糾紛及「荒誕事」，部分正循法律途徑跟進，亦曾因錯誤法律建議而損失金錢。他直言自己最大缺點是「唔識帶眼識人」，為處理相關問題耗費大量時間、精神及金錢，對店舖營運造成影響。對於提早結業的決定，他形容並不容易，但在多重壓力下已感身心俱疲，只能作出取捨。 食客感惋惜 亦有人指質素參差 消息公布後，不少食客留言表示可惜，「真係好鍾意食你哋嘅嘢」、「好可惜呀」等聲音不少；亦有熟客坦言近年職員態度及食物水準略有起伏，「個味同啱啱開嘅時候有啲唔同」，反映經營壓力或多或少影響出品質素。另外亦有人安慰到「其實決定要退都未必係錯，希望你做好其他分店」，希望藉此來鼓勵店主。



捲糾紛耗資耗神 自言「唔識帶眼識人」（圖片來源：樂麵 Lotmee@Facebook）

樂麵 Lotmee 將軍澳店：將軍澳坑口東港城185號舖 葵芳店：葵芳新都會廣場270號舖

