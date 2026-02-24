寵物脫毛發炎愈抓愈嚴重？獸醫拆解6大常見皮膚問題及預防貼士（有片）

近年不少寵物主人都發現，貓狗皮膚病在香港愈來愈常見，無論是足不出戶的室內貓，還是每日外出的狗隻，都可能出現甩毛、紅疹、皮屑或持續痕癢等情況。事實上，寵物皮膚問題往往並非單一原因造成，而是由寄生蟲、細菌或真菌感染；此外敏感、生活壓力，以及日常護理方式等多重因素構成影響。

1. 寄生蟲與感染：常見的皮膚病源頭 在眾多成因之中，寄生蟲與感染是臨床上最常見的誘因之一。跳蚤、蝨、牛蜱等體外寄生蟲在皮膚上爬行或叮咬，會引起強烈痕癢。寵物長時間舔舐或抓癢，容易導致皮膚破損及發炎。部分個體更會對寄生蟲唾液產生過敏反應，即使只是少量叮咬，亦可能出現明顯紅腫或脫毛。

除了寄生蟲外，細菌及真菌感染同樣普遍。香港氣候長期潮濕，為真菌生長提供理想環境，增加皮膚發炎及脫毛風險。其中「金錢癬（Ringworm）」屬較常見的真菌感染，由於金錢癬屬人畜共通疾病，如未及時處理，亦有機會傳染予人類，因此需特別留意。

2. 環境同樣影響皮膚健康 當寵物出現持續痕癢，不少主人會第一時間懷疑是否食物敏感，但其實環境同樣是重要原因之一，例如塵蟎或家居中的致敏原。潮濕天氣容易令致敏原積聚，進一步加劇痕癢情況。這類問題在貓狗身上都可出現，只是表現方式及嚴重程度因個體而異。

3. 居住環境與壓力 間接削弱免疫力 居住空間及情緒壓力，同樣會間接影響寵物的皮膚健康。香港居所普遍較為狹小，若活動量不足或長期缺乏刺激，容易令寵物感到沉悶或焦慮，繼而削弱免疫力，當抵抗力下降，原本潛伏的感染或過敏問題便較易浮現。部分狗隻在沉悶或壓力下會反覆舔腳掌，令原本輕微的皮膚問題惡化，甚至引發發炎情況；而貓若長期受壓，亦可能出現過度舔舐腹部毛髮，導致脫毛，嚴重甚至造成皮膚受損。因此，主人除了要處理表面症狀，改善生活環境及留意牠們的情緒狀況同樣重要。

4. 過度清潔與營養不足 或破壞皮膚屏障 有不少主人或認為頻繁地替寵物洗澡能夠保持乾淨衛生，但過度清潔或使用不合適的清潔用品，可能會破壞皮膚表層的天然保護屏障，令必要油脂流失，皮膚出現乾裂，反而容易增加細菌與真菌感染風險。此外，如營養攝取不足或吸收不良，亦會令毛髮與皮膚狀態變差，降低抵抗力。

5. 室內寵物亦有寄生蟲風險 即使從不外出的室內貓狗，也並非完全沒有寄生蟲風險。寄生蟲卵有機會隨人類鞋底或衣物帶入家中；若餵食生肉，亦可能增加體內寄生蟲感染的機會。

6. 驅蟲頻率與方式 需因應個別情況 至於驅蟲的頻率及方式，獸醫指出需視乎產品種類及針對的寄生蟲而定，同時亦要考慮寵物的體重及品種差異。有些藥物需每月使用，有些則一年一次已足夠。例如牧羊犬類對部分心絲蟲（由蚊傳播的寄生蟲）預防藥物較為容易出現副作用，處方時須特別審慎，因此最重要是諮詢獸醫，正確了解適合自己寵物的驅蟲方式及正確使用週期。 獸醫提醒，皮膚問題往往涉及寄生蟲、環境壓力及個體體質等多重因素，若出現持續痕癢或脫毛情況，應及早求醫，切勿自行用藥延誤治療。