墨爾本3大「最」！市內必到免費景點 全澳最古老美術館/南半球最大露天市集/最美圖書館

墨爾本連續多年蟬聯全球最宜居城市，這頭銜絕對名不虛傳。這座城市最迷人之處，莫過於其豐富的維多利亞時期古典建築，與活力都市揉合，隨處可見的城市綠化與藝術氛圍，令人十分著迷。以下三個市內必到景點，有齊全澳3大之「最」，絕對不能錯過！ 鳴謝：Visit Victoria、香港航空 圖文：Rosina

全澳最古老美術館 Westwood x Kawakubo 展登場 維多利亞國立美術館(下稱NGV)，是澳洲歷史最悠久的公立美術館。灰色石塊砌成的簡約外觀，建築前方搭配噴水池，非常有氣派。穿過入口處標誌性的流水玻璃幕牆，步入大廳即可看見草間彌生的5公尺南瓜雕塑作品。NGV擁有超過75,000件古今中外的館藏，從歐洲大師名畫、亞洲藝術至當代設計應有盡有。館內大部分展覽皆可免門票欣賞，可以看到畢加索及安迪·沃荷的真跡外，更可欣賞到時尚品牌DIOR展覽。這裡亦是不少時尚大牌展覽熱點，今次記者就來到《Westwood | Kawakubo》特展，Vivienne Westwood 及川久保玲兩位設計師的作品在香港一直極具人氣，展覽深入剖析兩位設計大師如何互相啟發、交織出影響深遠的時尚脈絡。只需40澳元便能近距離欣賞到多件服飾設計作品，絕對物有所值。展期至4月19日，計畫前往墨爾本的粉絲就要把握機會了！

維多利亞國家美術館 NGV International 地址：180 St Kilda Rd, Melbourne VIC 3006, Australia 營業時間：每日10:00 – 17:00

全球十大最美圖書館之一 感受百年書香 全墨爾本最美圖書館，要數維多利亞州立圖書館(State Library Victoria)莫屬！這座建於1854年的建築，至今依然保留維多利亞時代的建築特色，館內收藏超過200萬冊書藉。走進最著名的「La Trobe Reading Room」，充滿氣派的八角形圓頂閱覽室，這裡曾於2025年被生活旅遊網站評選為「全球十大最美圖書館」之一。環繞式書架、呈放射狀排列的長木桌、復古的綠色燈具與正上方透明天窗設計，感覺有如置身《哈利波特》電影一樣，於高處俯瞰閱覽室景色更為一絕！圖書館免費開放，來到這裡除了打卡，不要錯過機會參觀館內的常設展覽。結束館內行程，不妨像當地人一樣，在館外的草坪上隨意坐坐，邊看書邊曬太陽，感受靜謐休閒時光。

維多利亞州立圖書館State Library of Victoria 地址：328 Swanston St, Melbourne VIC 3000, Australia 營業時間：每日10:00 – 18:00

南半球最大市集 歎海鮮掃手工品 如果說美術館與圖書館代表墨爾本的城市氣質，維多利亞女皇市集(Queen Victoria Market)就代表了當地的生命力。這個半露天市場自1878年起營運，佔地超過7公頃，多達700多個攤販。分為肉品海鮮區、蔬果區、熟食館、美食街以及雜貨區。在這裡可以品嘗到當地新鮮的生蠔龍蝦，更可入手澳洲製芝士、醃漬橄欖，以及墨爾本最出名的咖啡。除了美食，這裡的雜貨區亦是購買特產手信的好地方，從原住民風格手工藝品、澳洲羊毛製品到各式衣物都應有盡有！

Queen Victoria Market 地址：Queen St, Melbourne VIC 3000, Australia 營業時間：逢周二、四、五06:00 – 15:00；周六06:00 – 16:00；周日09:00 – 16:00；逢周一及周三休息