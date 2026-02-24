KFC免費派250杯咖啡！全新意式咖啡系列 美式咖啡、鮮奶咖啡限時優惠$9.9起

KFC推出全新意式咖啡系列，嚴選意大利咖啡品牌Segafredo Zanetti的優質Arabica咖啡豆，炮製出美式咖啡、 即磨白咖啡、鮮奶咖啡以及泡沫咖啡，在2月26日至3月25日期間試飲價只需$9.9起！另外指定KFC分店2月26日首250位客人更可以免費獲得一杯意式咖啡，下文即睇詳情！

KFC指定分店 免費派250杯咖啡

KFC 全線分店正式引入意大利殿堂級咖啡品牌 Segafredo Zanetti，以嚴選 Arabica 咖啡豆特製專屬拼配，以傳統意式烘焙呈現醇厚濃郁的意式風味，入口散發濃烈可可與堅果香氣，每啖都能享受細緻層次。

為讓更多客人一嚐高質咖啡，KFC特別推出限時首月試飲優惠，由2月26日至3月25日全系列熱咖啡試飲價$9.9，凍咖啡試飲價$12.9，相當實惠！而在2月26日早上八點到指定KFC分店， 首 250位顧客只需於收銀處出示並讚好 KFC 香港官方 Instagram/Facebook/Threads（@kfchk）指定貼文及追蹤任何KFCHK專頁，亦即可免費獲得一杯美式咖啡(熱)/即磨白咖啡(熱)，數量有限，送完即止，大家一於把握機會！



免費咖啡指定分店：

黃埔花園, 灣仔莊士敦道, APM, 火炭山尾街, 信德中心, 長沙灣廣場, 有餘貿易中心, 利港中心, 波斯富街, 奧海城, 新世紀廣場, 健威坊, 美麗華廣場及海富中心