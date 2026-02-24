新店關注組｜2026年Tabelog銅賞、東京三大拉麵名店「拉麵屋 嶋」空降銅鑼灣

2026年Tabelog銅賞、東京三大拉麵名店「拉麵屋 嶋」空降銅鑼灣 開設全球首間海外分店

連續五年入選Tabelog「百名店榜單」、被譽為「東京三大拉麵名店」之一的「拉麵屋 嶋」（らぁ麺や 嶋），即將於3月上旬空降香港，落戶銅鑼灣銀座式商廈Sugar+，開設全球首間海外分店。

獲Tabelog銅賞 創辦人盛島博志2020年在日本東京澀谷開設首間「拉麵屋 嶋」，主打淡麗系醬油拉麵，對品質抱持嚴謹態度，每日限量供應60碗拉麵。甫開業即獲日本具權威的新晉拉麵店指標「TRY拉麵大賞」頒發「TRY新人大賞2020」。由2021年至2025年間連續五年入選日本美食評鑑網Tabelog「百名店榜單」，並於2022年及2026年榮獲「Tabelog銅賞」，長年於Tabelog上維持4分以上（5分為滿分），穩守東京三大拉麵名店之列，成為預約困難店之一。

30種食材精心熬製魚介湯 香港店貫徹東京本店做法，魚介以日本雞、干貝、蜆、熟成鰹節、鯛魚頭及昆布等熬成，再加入多款新鮮蔬菜，多達30種食材精心熬製，帶出清鮮濃郁、層次分明的湯底。三款湯底各具特色，有濃郁醇厚的醬油湯底；鹽香與醬油味巧妙平衡，並以白松露油與黑松露醬點綴的白醬油湯底；以及簡約純粹的鹽味湯底，流露淡麗系的清雅精髓。

五種日本麵粉製作麵條 香港店的手工麵條用上五種日本優質麵粉，包括北海道小麥「北穗浪」製成，沒有添加劑或酒精。麵條具適中彈性，入口柔滑咬下帶嚼勁，與清爽而鮮濃的湯底極為配合。至於拉麵不可缺少的叉燒，可作四款製法；海老雲吞和豚肉雲吞均每日新鮮包製。拉麵控3月就有機會吃啦！

拉麵屋 嶋 地址：銅鑼灣糖街31號地下1號舖 電話：26027068 營業時間：上午11時30分至晚上9時30分