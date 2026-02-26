藝術香港︱鍾雪以沙與光為媒介 記錄熟悉的城市風景

香港沙畫藝術家鍾雪(Snow Chung)，一直以沙為筆、以光為布，創作具流動與敘事力量的藝術作品。她的全新展覽《城市。尋光》(Still, There Is Light)於昨日幕，展出她遊走香港不同角落時的所見所感，並轉化為15幅沙畫光影作品，參觀者在展覽中將看見城市中的人情互動，充滿溫度的作品，是鍾雪的自我回望與內在沉澱，亦是香港人熟悉的城市風景。 曾多次舉辦個人展覽的鍾雪，多以香港回憶與情感為主題，其作品融合故事敘述、原創音樂與光影效果，採用罕見的綜合沙畫形式，將短暫而即逝的沙粒，轉化為深具情感的藝術作品，細膩呈現人與空間、回憶與情緒的連結，因此屢獲品牌及公私營機構邀請合作，製作沙畫故事影片及現場演出，當中包括Dior、蘇富比、Ferragamo、匯豐銀行及康文署等。

社區與人的溫度 展覽定名的「Still」，既指「仍然存在」，亦可解「停下來」。沙畫本是一個由無到有、亦可一撥回歸於無的創作過程。鍾雪以沙的流動，回應人每日不斷變化的感受——即使煩躁、不安或疲憊，也值得被如實接納與記錄，她說：「沙畫本身是短暫的，畫完可以隨手抹走而消失，但我一直在想，怎樣可以讓那些感覺留下來？」鍾雪在展覽裡，將展示一套沙畫定型自創技術，讓原本轉瞬即逝的畫面得以停留。 這次《城市。尋光》裡出現的城市風景，包括怪獸大廈(海山樓)、廟街、石板街、彩虹邨等。鍾雪並非以寫實方式描繪地標，而是捕捉身處其中的感受與情緒，如人與人之間的真實互動、不同社區獨有的生活節奏，以及城市中不經意流露的溫度，這些被被忽略的細微瞬間，鍾雪透過沙與光，重新呈現於觀眾面前。

兩大展區構成的敘事層次 主展區內，除15幅沙畫作品外，亦展出多件與創作相關的實物，包括藝術家在不同地區創作時接觸到的人與物，如彩虹邨小朋友的氣球、大美督街坊分享的食物；這些日常而真實的物件，與沙畫一同構成作品的敘事層次，提醒觀眾生命中看似瑣碎的片段，同樣值得被記錄。「沙影。尋光」展區，則是一個在環境漆黑的沙之光影空間，配合由音樂創作人葉肇中的原創音樂，引導觀眾進入沒有指引的感知狀態。藝術家刻意保留詮釋空間，邀請觀眾自行聯想與感受，讓觀賞變成一場探索。

《城市。尋光》鍾雪個人展覽詳情： 日期：即日起至3月3日(下午12時30分至19時30分) 地址：香港上環西街54號地下Major Pop Art 票價：免費入場 查詢：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551023202532