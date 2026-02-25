香港人有份！免費坐新幹線去鹿兒島 必訪旅遊秘景屋久島攻略

據報鹿兒島縣政府為了鼓勵海外遊客南下探索九州深處，預計最快於今年6月起為外國旅客提供由福岡博多至鹿兒島中央的免費新幹線單程車票。這項補助涵蓋香港遊客，具體申請細節雖有待公布，但足以成為大家規劃下半年行程的強大動力。與其在繁華的都市停留，不如直抵鹿兒島那座被譽為「海上阿爾卑斯」的世界自然遺產—屋久島。 圖文：onki

治癒系森林散步 屋久杉森林樂園 提起屋久島，不少登山客首選挑戰往返需時十多個小時的繩紋杉路線，但當中一段荒廢鐵路步道，往往令體力稍遜的城市人望而生畏。若想優雅地親近千年古杉，位於荒川地區的屋久杉森林樂園是完美的替代方案。這片佔地約270公頃的自然休養林規劃極其貼心，從入門級的30分鐘步道到8小時的專業級路線應有盡有。順著指示清楚的木板步道輕鬆步行，即使是小朋友或老人家也可以在一小時內邂逅佛陀杉、母子杉等壯麗古木，欣賞被嫩綠苔蘚覆蓋的森林，呼吸瀰漫木頭芬芳空氣。

帶得走屋久杉香味 YAKUSHIMA BLESS 在屋久杉森林樂園看到只在屋久島上生長的千年屋久杉，早被日本政府明文規定禁止砍伐，現在用於製作手工藝品的屋久杉木材是以前留下的樹根，或是自然倒塌樹木取來。來YAKUSHIMA BLESS 這間手工藝店，就可以找到很多精致的屋久杉飾物、環保肥皂及香薰等當手信。另外喜歡手作仔的朋友，還可在附設的木工體驗工房，親手將屋久杉琢磨成花瓶、香薰座及匙扣等雜貨。 YAKUSHIMA BLESS 地址： 鹿兒島縣熊毛郡屋久島町安房650-18 網址：https://yakushimabless.jp/

山海之間的奢華住宿 samana hotel Yakushima 在屋久島想住得好，那「samana hotel Yakushima」是不二之選。酒店被東洋馬特洪峰之稱的本富岳及太平洋包圍，將海洋到山林的迷人景色盡收眼底。設有38間雙人房及4間附有私人溫泉的套房，在1樓的大浴場分為露天浴池和室內浴池，「美肌之湯」溫泉水是從地下800米深處抽取，質地濃稠如美容液，曾在鹿兒島溫泉評選中奪冠，深受女生歡迎。 samana hotel Yakushima 地址鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間136-2 網址：http://samanahotel.jp/