M+博物館3月8日限時免費開放 任睇希克藏品/坂本龍一等多個展覽

為慶祝「香港藝術三月」，M+ 宣布將於3月8日（周日）免費開放主要展覽空間。當日市民及旅客毋須提前預約，也毋須額外門票，即可入場參觀多個標準門票展覽及公眾節目，即睇下文相關資訊。

此外，位於B2層展演空間的「坂本龍一｜觀音・聽時」同樣於當天免費開放，讓觀眾透過聲音與影像重新感受這位音樂人的創作世界。B2層潛空間的「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及LG層多媒體中心亦會如常免費開放，訪客可於多媒體中心及大台階欣賞放映節目。

是次免費開放涵蓋博物館2樓多個展廳，包括「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「勞森伯格與亞洲」及「鹽田千春：無限回憶」。其中「M+希克藏品：心靈圖景」集中展示中國當代藝術重要收藏，而「鹽田千春：無限回憶」則展出藝術家鹽田千春以線材與裝置構築的大型空間作品。

需要留意的是，地下大堂展廳的特別展覽「趙無極：版藝匠心」不包括在是次免費開放範圍內。

當日限定版畫開放工作室

除展覽外，館方當天亦舉辦期間限定的版畫開放工作室。參加者可即場實驗版畫紋路設計，探索不同顏色選擇與製版技巧，並把完成作品帶回家作紀念。活動毋須預先登記，名額先到先得；持當天特別展覽門票的訪客可優先參與。

入場及人流安排須知

免費入場訪客須由M+藝術廣場入口進入博物館，部分出入口將會關閉。為控制人流，館方將按情況限制入場人數，訪客或需於入口外排隊輪候。博物館將於晚上7時截龍，以確保已入場人士有充足時間參觀。