


出版：2026-Feb-24 18:55
更新：2026-Feb-24 18:55

香港快運推出全新飛行套票 低至$648入手兩套來回機票 福岡/東京/釜山/濟州

Joe41



香港快運馬年送上快閃驚喜優惠，「香港快運 飛行套票」載譽回歸！低至$648即可入手1+1兩套來回機票組合，自由配搭全線多個亞洲航點，即睇詳情！

即日起至2月28日晚上11:45，全新限時「香港快運 飛行套票再度登場！顧客可入指定網頁，預訂兩套不同組別航點的「隨心飛」或「無憂飛」來回機票，兩套機票可從全線多個亞洲航點之間自由配搭，包括韓國、泰國、越南、馬來西亞、日本、中國台灣、中國內地及菲律賓等多個目的地，出發日期涵蓋2026年3月9日至8月31日，優惠套票數量有限。如果正計劃今年的旅行大計，今次絕對是入手平機票的好時機！

預訂套票：請按此

UO HK Express Fly Pass TC

飛行套票組別

組別

航點

組別一

福岡、廣島、石垣、小松、名古屋、沖繩、大阪、仙台、高松、東京（成田／羽田）

組別二

釜山、大邱、濟州、首爾

組別三 

峴港、河內、富國島 、曼谷、清邁、布吉、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）、檳城、克拉克、馬尼拉

組別四 

北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、高雄、台中、台北

「隨心飛」(包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李)

配搭組合票價低至

組別一

組別二

組別三

組別四

組別一

港幣1,408起

港幣1,328 起

港幣1,128 起

港幣1,028 起

組別二

港幣1,328 起

港幣1,248 起

港幣1,048 起

港幣948 起

組別三

港幣1,128 起

港幣1,048 起

港幣848

港幣748 起

組別四

港幣1,028 起

港幣948 起

港幣748 起

港幣648 起



「無憂飛」(包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇)

組別售價

組別一

組別二

組別三

組別四

組別一

港幣1,768 起

港幣1,768 起

港幣1,588 起

港幣1,528 起

組別二

港幣1,768 起

港幣1,768 起

港幣1,588 起

港幣1,528 起

組別三

港幣1,588 起

港幣1,588 起

港幣1,408 起

港幣1,348 起

組別四

港幣1,528 起

港幣1,528 起

港幣1,348 起

港幣1,288 起



