香港快運推出全新飛行套票 低至$648入手兩套來回機票 福岡/東京/釜山/濟州

香港快運飛行套票回歸

即日起至2月28日晚上11:45，全新限時「香港快運 飛行套票再度登場！顧客可入指定網頁，預訂兩套不同組別航點的「隨心飛」或「無憂飛」來回機票，兩套機票可從全線多個亞洲航點之間自由配搭，包括韓國、泰國、越南、馬來西亞、日本、中國台灣、中國內地及菲律賓等多個目的地，出發日期涵蓋2026年3月9日至8月31日，優惠套票數量有限。如果正計劃今年的旅行大計，今次絕對是入手平機票的好時機！

預訂套票：請按此