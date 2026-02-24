香港快運推出全新飛行套票 低至$648入手兩套來回機票 福岡/東京/釜山/濟州

香港快運馬年送上快閃驚喜優惠，「香港快運 飛行套票」載譽回歸！低至$648即可入手1+1兩套來回機票組合，自由配搭全線多個亞洲航點，即睇詳情！
香港快運飛行套票回歸
即日起至2月28日晚上11:45，全新限時「香港快運 飛行套票再度登場！顧客可入指定網頁，預訂兩套不同組別航點的「隨心飛」或「無憂飛」來回機票，兩套機票可從全線多個亞洲航點之間自由配搭，包括韓國、泰國、越南、馬來西亞、日本、中國台灣、中國內地及菲律賓等多個目的地，出發日期涵蓋2026年3月9日至8月31日，優惠套票數量有限。如果正計劃今年的旅行大計，今次絕對是入手平機票的好時機！
預訂套票：請按此
飛行套票組別
組別
航點
組別一
福岡、廣島、石垣、小松、名古屋、沖繩、大阪、仙台、高松、東京（成田／羽田）
組別二
釜山、大邱、濟州、首爾
組別三
峴港、河內、富國島 、曼谷、清邁、布吉、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）、檳城、克拉克、馬尼拉
組別四
北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、高雄、台中、台北
「隨心飛」(包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李)
配搭組合票價低至
組別一
組別二
組別三
組別四
組別一
港幣1,408起
港幣1,328 起
港幣1,128 起
港幣1,028 起
組別二
港幣1,328 起
港幣1,248 起
港幣1,048 起
港幣948 起
組別三
港幣1,128 起
港幣1,048 起
港幣848
港幣748 起
組別四
港幣1,028 起
港幣948 起
港幣748 起
港幣648 起
「無憂飛」(包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇)
組別售價
組別一
組別二
組別三
組別四
組別一
港幣1,768 起
港幣1,768 起
港幣1,588 起
港幣1,528 起
組別二
港幣1,768 起
港幣1,768 起
港幣1,588 起
港幣1,528 起
組別三
港幣1,588 起
港幣1,588 起
港幣1,408 起
港幣1,348 起
組別四
港幣1,528 起
港幣1,528 起
港幣1,348 起
港幣1,288 起