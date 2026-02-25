黃志淙的music is…… 與坂本龍一逾三十年友誼 / 𠱁掂David Bowie唱國語歌 / Sammi未出道已找她聲演

黃志淙的music is…… 與坂本龍一逾三十年友誼 / 𠱁掂David Bowie唱國語歌 / Sammi未出道己找她聲演

資深媒體人黃志淙近日推出新書《不只是音樂》，這是他在疫情期間幾年撰寫的文章。新書回顧他40年的電台歲月，還有他節目《Chi Chung’s Choice》的音樂分享與推廣，更談到他與坂本龍一、David Bowie兩位巨匠的私下交往。而他現在除了是媒體人，還是一名大學講師，現職香港知專設計學院高級講師，將多年累積的文化知識傳給下一代。文：Jeff、圖：鍾式明 志淙是浸會大學電影系學生，因為是「突破．時刻」的義工，獲得當時商業二台CR2的實習機會，「當時做一個音樂搜集員，幫忙選擇黑膠唱片，給節目主持人文潔華、何式凝這些出名的文化人和教授播放。」1985年的商台，還未改名叱咤903，他獲當時監製朱明銳(銳哥)賞識，每星期主持節目《城市音樂》半小時，「由幕後跳到幕前，做了幾個月後，他們見我都可以，選歌都適合主題，又有故事講下。有一日銳哥對我說，二台總監湯正川有聽你節目，要見你。」湯正川喜愛獨特的人，見他斯斯文文但又古古怪怪，說話恰到好處，又不過於串串貢，於是就正式聘用他，逢星期日晚開咪節目《午夜心情》，成為他涉足廣播界40年的開始。

Sammi 是感欣念舊的人 DJ這份工作，令他可以跟樂壇一班巨星接觸，像梅姐梅艷芳、哥哥張國榮、Danny陳百強。而這班天王天后中，他最深刻是Sammi鄭秀文，「那時俞琤回巢商台，做了很多創新的事，其中就是廣播劇。當時旦哥鄭丹瑞叫我負責製作，包括選角及錄製，他找電影編劇幫手。我剛看了一部台灣電影，叫《我們都是這樣長大的》，劇本非常適合這名字，籌備時發覺尚欠一位女主角。」有一晚志淙正在觀看《新秀歌唱大賽》，其中季軍得勝者Sammi，他覺得非常適合做劇中女主角，「那時的Sammi仍叫Twinnie，剛剛中五會考，故事女主角『明珠』又是中學生，於是就聯絡華星唱片。當時她還要上學，每星期穿著白色校裙上來電台錄音，我說笑你未出道已經做緊天后的工作。」這個廣播劇30周年時，Sammi就推出了一首同名歌曲紀念此事，更以此曲作為《FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》的主題曲，「Sammi是個非常念舊的人，她在這本書的序說好多謝我當時的欣賞，知遇之恩。」

獲 Bowie MV 全球首播權 志淙的新書《不只是音樂》，還記錄了他與David Bowie的相遇，更促成Bowie唱了一首國語歌送給香港，「1997年初，唱片公司安排我電話訪問Bowie，當時他有很多亞洲元素音樂計劃進行中，我問他有否想過唱一首中文歌，送給香港回歸。他興致勃勃不斷詢問我應如何做，找誰人填詞，我立刻想到林夕。他最後拿了我的電話，之後真的聯絡我。」志淙收到Bowie的歌曲旋律後，安排林夕填詞，又找來黃耀明灌唱demo，教Bowie國語發音，最後製作成國語歌《剎那天地》，「Bowie還特別拍了一個《剎那天地》MV，送給我當時工作的電視台YMC台作全球首播。非常難忘與感激他。」

跟坂本龍一學習人生 3 個 H 已故國際知名音樂人、鋼琴大師坂本龍一，志淙與他的交往始於1991年，「哪段時間教授(坂本龍一暱稱)創作很多世界音樂，如他的專輯《Beauty》就請來非洲樂手Youssou N’Dour合作。他當年在東京武道館舉辦《地球日音樂會》，商台買了一個轉播權，可以電話訪問他，這是我們第一次接觸。」同年志淙獲唱片公司安排，飛抵東京與教授見面，鑑於對方的名聲，他懷著戰戰兢兢心情採訪，「可能見到我這個年輕人很緊張，我對他說『幾個月前訪問過你』，他即說OK，當然十分友善，當刻就被他的親和力融化。」之後的三十多年，志淙與教授成為無所不談的朋友，「教授本身很健談之餘，我和他也有很多啟發性對答，他是一個很humble(謙卑)、很humorous(幽默)的人、honest(誠實)的人，這三個H令我覺得任何人都應該向著這三個英文字學習。他真是藝術家，也是一個思想家。」2021年1月21日，坂本龍一在其官方網站表示自己罹患直腸癌，已完成手術並持續治療中，志淙與他仍有互通訊息，過了一段時間那些訊息停了，直至2023年1月17日離世，「他都是一個普通人，現在做他的回顧展覽，致敬展覽，當日的畫面仍會湧出來。」

志淙用五年時間編撰的新書《不只是音樂》，回顧了他在電台的歲月，還提到他與上述三位樂壇巨星的相處。書中並記錄他與Radiohead、AURORA、陳奕迅、BEYOND和QUEEN等音樂人的交流，是一部橫跨40年的廣播文獻，更是中西流行音樂歷史的縮影。