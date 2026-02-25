熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 12:13
更新：2026-Feb-25 12:13

燒賣關注組｜教你整過癮燒賣蛋糕 真身係紅茶忌廉麻糬戚風蛋糕！

Joe06

香港人對燒賣有幾狂熱？連蛋糕都要整成巨型版燒賣！最近記者發現一間烘焙教室，勁開班教人做燒賣蛋糕，在官方社交平台發布消息，獲得多個網民俾like。

3月份開8班

位於荔枝角的Miss Sweety Bakery教室，舉辦多種不同烘焙課程，教做玩味爆趣的巨型金莎蛋糕、仿真燒豬蛋糕、巨無霸蛋糕、仿真壽司蛋糕、火鍋蛋糕、手袋蛋糕等等。三月份輪到燒賣蛋糕班(共開8班)，仿製原粒傳統燒賣造型，實質是紅茶忌廉麻糬戚風蛋糕(非翻糖蛋糕)。紅茶忌廉甜而不漏，麻薯軟糯，切開層次分明，啱晒打卡狂！

608802896 1202391015345290 7690276593564892098 n 609049417 1202390915345300 6805648168882759001 n (1) 607767828 1202390985345293 4131353029511261780 n 608556270 1202390955345296 310943565230661255 n

提供戚風蛋糕+麻糬食譜

3小時的課堂會教學員實習製作整個燒賣造型蛋糕（約1磅，6至8位份量)，包括製作麻糬技巧，提供戚風蛋糕及麻糬食譜，課堂完成後學員可帶走這個蛋糕，從沒烘焙經驗的學員都能掌握。蛋糕放雪櫃可保存3天，麻糬3天依然軟糯。

20251030215302 53415 20251030215303 67100 20251030215304 68062

燒賣蛋糕課程資料：

01/03(星期日) 11:00am-2:00pm

04/03(星期三) 2:00pm-5:00pm

06/03(星期五) 7:00pm-10:00pm

09/03(星期一) 2:00pm-5:00pm

14/03(星期六) 11:00am-2:00pm

18/03(星期三) 2:00pm-5:00pm

20/03(星期五) 2:00pm-5:00pm

27/03(星期五) 7:00pm-10:00pm

價錢：單人組$680，二人組$830 (共享一份材料)

20260222034739 73922 20221217173558 47936 20230604153448 60976

Miss Sweety Bakery

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心18樓F室

查詢：6764 9278

燒賣蛋糕班詳情

