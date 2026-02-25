熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-25 15:00
更新：2026-Feb-25 15:00

進擊的巨人POP UP SHOP登陸香港 全新插畫周邊搶先睇/2大主題活動

Joe12

各位動漫迷是時候獻出你們的銀包！日本人氣作品《進擊的巨人》動畫雖然已經完結，但熱潮持續。早前於日本及台灣先後掀起排隊潮的「TV動畫《進擊的巨人》POP UP SHOP<激動>by WIT STUDIO」，官方正式宣布海外下一站將登陸香港！是次快閃店將於3月11日起旺角T.O.P的 animate香港店舉行。

限定周邊登場

今次快閃店的周邊商品設計均由製作《進擊的巨人》動畫第1至3季的WIT STUDIO悉心打造。是次以「激動」為主顯，售賣多款周邊，包括立牌、文件夾、襟章、匙扣、貼紙及T恤。今次絕對不能錯過兩款全新繪製的原創插畫周邊：以角色身穿立體機動裝置的戰鬥動作場景為主的《Action》系列，以及著重角色表情及動作變化的《Animation》系列。另外「Key:prime」系列新品以及角色立牌亦會於快閃店內登場，粉絲們絕對要入手收藏！

S 1000x563 v fs webp 4c1581ae 8929 4dad 999a 4afd9d79b643 627034797 1024336967420537 99743154881069015 n 627174585 1024336970753870 1946650207454494986 n

2大特典活動

雖然目前animate香港官方尚未公布活動細節，但參考剛結束的台灣場，台灣場快閃店跟隨日本做法，推出2大特典活動：分別有「心型特典貼紙」(共8款)，只要消費滿額500台幣，即可隨機獲得一張。

另外更聯乘animate Café的Gratte活動，提供印有角色圖案的飲品及曲奇，打卡必點！點選飲品或餅乾更可以150台幣，加購全6款的限定杯墊，收藏價值極高，animate香港亦有入日本Animate Cafe的「Gratte」服務，各位粉絲有望歎到印有心愛角色的餐點美食！

629439719 1024332307421003 546975074480364685 n 626436583 122123363985055906 6154662866785382243 n 629318720 122123363913055906 7976406755924103379 n
