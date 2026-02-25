「樂人起勢 」全年無休免費睇 Live House Showcase 讓樂迷近距離接觸本地新聲樂隊

本地原創音樂不只存在於Band房。由香港青少年服務處主辦的「樂人起勢」音樂Showcase，將於2月28日起展開，其後一連12個月、逢每月最後一個星期六舉行免費現場演出，為年輕音樂人提供真正站上舞台的機會，也讓樂迷近距離接觸本地新聲。計劃希望透過持續性的演出平台，為青年創作人累積實戰經驗，同時為社區注入更多原創音樂能量。



一年半培訓計劃 59組音樂單位參與 「樂人起勢」並非單次演出活動，而是一個為期約一年半的音樂實踐計劃。入選的59組本地音樂單位，將參與12堂專業工作坊，內容涵蓋音樂製作、舞台演繹及宣傳推廣等範疇。

入選的音樂單位均經過嚴格甄選 ，並獲安排參與 12 堂由星級導師執教的專業工作坊（涵蓋製作至營銷），全面「技能升級」。此外，他們更有機會參與未來的 30 場中學巡演、內地交流團（直擊大灣區音樂龍頭企業），以及壓軸的大型戶外音樂節。大家將在「樂人起勢」看到的，正是這群經過專業特訓、蓄勢待發的實力新星。

每月主題演出 多元音樂風格 「樂人起勢Showcase」將於2026年2月至2027年1月期間，每月最後一個星期六晚上7時於馬鞍山青少年服務舉行。每月均設不同主題，包括：流行搖滾、Hip-hop、獨立音樂、Singer-songwriter及迷幻搖滾等風格，呈現本地原創音樂的多樣面貌。

首場演出將於2月28日舉行，由 Parkway pop、深夜狂躁症、Kamistry 及 BPM Collective 打頭陣，以Pop Rock及樂隊編制揭開序幕。 其後月份主題包括： 3月：Hip-hop／Rap，由 BG.Lock、憬日希、TripleWood三木等帶來說唱演出 4月：The Grandparty、Mnemozyne 等延續樂隊聲浪 5月：梁煒謙、Zac、許明峰 等主音歌手帶來獨唱表演 6月至7月：遇飛塵、RowdyRoadie、MIS、閣夜 Midnight Pavilion、月光族等樂隊登場 8月：盧信行、凌子翊 以自彈自唱形式演出 9月：Spirit、Mango Jam、紅鼻毛 REDBEIMOES 呈現搖滾之夜 10月：HiBye、Lazy Tacos、Omnimori 帶來迷幻與前衛風格 11月至12月：Pagedown、開源道、Sophia、李澤鋒、紅雨 等輪番登場

2027年1月：Last of wee hours、OiChing 葉藹程、Undefined 為年度企劃作結

免費入場 活動費用全免，公眾可透過網上登記入場。主辦單位希望透過持續性的現場演出，讓更多人認識本地原創音樂，同時為年輕創作人累積舞台經驗。



活動詳情： Music Bay青年正向思維計劃——「樂人起勢」 青年樂隊/音樂人 Showcase 日期： 2026年2月 至 2027年1月（每月最後一個星期六） 首場日期： 2026年2月28日（星期六） 時間： 晚上 7:00pm - 10:00pm 地點： 香港青少年服務處 賽馬會恆安綜合青少年服務中心 4樓 參與方式：網上連結登記入場









