特殊學校與社企合作 以到校培訓及實習 增SEN學生工作經驗助就業

工作順遂、事業有成是許多SEN(特殊教育需要)學生的憧憬。可惜事與願違，現實生活往往令人失望。政府作為全港最大僱主，殘疾公務員僅佔整體公務員1.4%，當中智障人士僅12人，佔比不足萬分之一，反映智障者就業環境困難。有特殊學校與社企合作，透過一系列職業訓練計劃及社區慈善活動等，增加輕度智障學生的餐飲業經驗，幫助日後事業發展。

SEN者難適應職場文化節奏 患有輕度智障的黃海明5年前於特殊學校道慈佛社楊日霖紀念學校畢業，其後輾轉於多間餐廳工作，近期到專門聘用SEN人士的社企「好餸」工作。他坦言，一般職場工作節奏急速，加上職場文化，他較難適應，工作壓力相當大，「有同事上班時不做事或工作時間消失。我覺得會影響整個團隊，有點難處理。」

特殊學校與 社企合作 增學生實戰經驗 位於天水圍的道慈佛社楊日霖紀念學校，近年攜手「好餸」為校內學生提供餐飲實務課程及活動，曾合力舉辦慈善活動「社區飯堂」，讓學生款待有需要人士享用晚餐，學生全程負責食物烹調到上菜等餐飲程序，增加他們實戰經驗。 而好餸傳愛慈善基金聯合創辦人麥慧嫻(Eva)不時到學校擔任一日老師，協助老師學生了解真實職場。有老師表示，「Eva會提醒我們在砧板下鋪一塊毛巾，防止砧板移動，減低受傷風險。這些是老師未必留意到的問題」。

校長鄭裔威表示，校內的職業訓練課程強調商校合作，「大部分老師缺乏真實餐飲職場經驗，學校透過與社企的合作，了解和緊貼市場需求，盡早識別學生需要及改善課程內容，幫助學生提高競爭力。」訪問時，一眾學生正在製作各種賀年食品，有人負責切臘腸，有人不停刨蘿蔔。有學生表示，他們落手落腳參與整個流程，包括食材採購、烹調製作及市場銷售等，「在街市買餸時，菜檔檔主找錯錢，幸好我們及時發現，力保不失。」 學校同時舉辦校內新春市集，學生可向其他同學推銷賀年食品，提供平台讓學生鍛煉推銷能力。鄭校長認為現時無人店及網購發展一日千里，十分適合社交技巧及數字能力較弱的SEN人士，學校未來著力培訓學生數碼能力。

黃海明當日亦有回校探望老師同學。作為師兄，他更加即場展露滾刀切蘿蔔的技巧。他介紹，滾刀技巧是於「好餸」工作時向師傅學習，認為技巧有助日後工作。 提供真實職場環境 助適應市場需求 「好餸」同時有聘請多位SEN員工和實習生，提供實踐性的工作環境，協助他們適應市場需求。Eva認為海明是有能力的下屬，但性格自滿，會看不起其他同事，加上有時候會臨時請假，經過她和老師的解釋後，行為態度有進步。 她又分享「做一日老師時，有學生手捧熱水菜刀四處走，又或者公司有實習生送外賣時主動向客人收貼士，最後客人要打電話到公司投訴」。Eva指出，SEN員工需要上司較多耐性及提示，「即使只是簡單的摺紙盒，我們都要逐個步驟教他們」，令一般僱主望而卻步。

「好餸」的家長義工Yoland卻認為SEN人士勤力，「他們有開工就沒有放工，做不完的事是不會停。只要他們掌握到，完全能夠獨立完成所有工作。我們經常提醒他們要喝水、要去廁所，因為他們認真工作時會不理會這些。Eva期望透過「好餸」讓SEN人士需要一個地方學習成長，「起碼你做餐飲業，真的要有餐飲業的經驗」。