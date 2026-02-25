特殊學校與社企合作 以到校培訓及實習 增SEN學生工作經驗助就業(有片)

工作順遂、事業有成是許多SEN(特殊教育需要)學生的憧憬。可惜現實生活事與願違。政府作為全港最大僱主，殘疾公務員僅佔整體公務員1.4%，當中智障人士僅12人，佔比不足萬分之一，反映智障者就業環境困難。有特殊學校與社企合作，透過一系列職業訓練計劃及社區慈善活動等，增加輕度智障學生的餐飲業經驗，幫助日後事業發展。

難適應職場文化節奏 患有輕度智障的黃海明5年前於特殊學校道慈佛社楊日霖紀念學校畢業，其後輾轉於多間餐廳工作，近期到社企「好餸」工作。他坦言，一般職場工作節奏急速，加上商校文化差異，自認較難適應，工作壓力相當大，「有同事上班時不做事或工作時間失蹤。我覺得會影響整個團隊，有點難處理。」

特殊學校與 社企合作 增學生實戰經驗 位於天水圍的道慈佛社楊日霖紀念學校，近年攜手「好餸」為校內學生提供餐飲實務課程及活動，曾經合力舉辦慈善活動「社區飯堂」，讓學生款待有需要人士享用晚餐，學生全程負責食物烹調到上菜等餐飲程序，增加他們實戰經驗。 校長鄭裔威表示，校內的職業訓練課程強調商校合作，「大部分老師缺乏真實餐飲職場經驗，學校透過與社企的合作，了解和緊貼市場需求，盡早識別學生需要及改善課程內容，幫助學生提高競爭力。」訪問時，一眾學生正在製作各種賀年食品，有人負責切臘腸，有人不停刨蘿蔔。有老師分享，「好餸」幫助學生了解廚房的安全意識，「他們提醒我們可以在砧板下鋪一塊毛巾，切菜時避免因砧板移動而受傷。這些是老師未留意的小撇步。」

鄭校長認為普遍香港社會對SEN人士存有偏見，導致他們求職環境困難，「一般大專畢業生就業比例達七成以上，但我們學校畢業生的就業率僅有個位數，超過140位畢業生中，可能只有10位是於市場中公開就業。」他期望透過商校合作，提早讓不同企業或機構認識SEN學生的能力，同時幫助學生盡早掌握就業技能，以便投身職場。

提供真實職場環境 助適應市場需求 好餸傳愛慈善基金聯合創辦人麥慧嫻(Eva)不時到學校擔任一日老師，同時有聘請多位SEN員工和實習生，包括黃海明，為他們提供實踐性的工作環境，協助適應市場需求。她認為海明是有能力的下屬，但性格自滿，會看不起其他同事，加上有時候會臨時請假，經過她和老師的解釋，行為態度有進步。她又分享「做一日老師時，有學生手捧熱水菜刀四處走，又或者公司有實習生送外賣時主動向客人收貼士，最後客人打電話過來投訴」。Eva指出，SEN員工需要上司較多耐性及提示，「即使只是簡單的摺紙盒，我們都要逐個步驟教」，令一般僱主對他們望而卻步。

面對這班需要更多耐性和包容的伙記， Eva卻認為工作環境不需要改變和遷就，「他們需要更多提醒、幫助及接納，但他們是有能力完成任務，只要給予足夠的學習時間及空間。」 她期望透過「好餸」讓SEN人士學習成長，「他們在這裡有更多機會嘗試廚房不同崗位，例如包裝、切菜及煮食等。起碼他們做餐飲業，真的要有餐飲業的經驗」。