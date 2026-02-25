香港首個STAR WARS Night Run 2026 星球大戰迷必去！即睇開跑日期＋報名詳情



星球大戰迷請注意！香港首個STAR WARS Night Run Hong Kong 2026 將於今年5月登陸黃埔海濱！到時將分別設有1KM Cosplay組與2KM個人組，除了歡迎大家Cosplay經典角色一齊跑，選手包亦非常吸引，包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾，每款都極具收藏價值！ 3月1日早上10時至晚上11時59分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊，大家有興趣的話一於把握報名機會！

STAR WARS Night Run 2026活動詳情 STAR WARS Night Run 2026以《星球大戰》系列為主題，跑步賽事分成1KM Cosplay組及2KM 個人組兩大組別！1KM Cosplay組邀請大家打扮成Luke Skywalker、黑武士及尤達大師等經典角色，而2KM 個人組則適合想輕鬆挑戰的參加者，除了可以飽覽夜色，帝國501軍團更會驚喜現身

為大家打氣！

報名即送高質選手包 大會特別準備STAR WARS Night Run 2026專屬選手包，每位成功報名參加均可獲得選手包一套，其中包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾。1KM Cosplay組的選手包另有變色水杯，而2KM 個人組的選手包則另有斜背袋，設計型加之餘又實用。於2026年 3月1日早上10時至晚上11時59分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊，如果想入手以上限定紀念品就記得mark定日子報名！

同場加映！星球大戰主題遊戲及必到打卡位 黃埔天地時尚坊及船景街一帶將化身「STAR WARS Night Run 2026嘉年華」，現場多款STAR WARS主題攤位遊戲包括「光劍反應訓練」及「光劍攻擊訓練」等挑戰，讓大家贏取限定禮物。另外還有多個還原《星球大戰》經典電影場景的拍照打卡點，星球大戰迷記得唔好錯過！