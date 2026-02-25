熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-25 17:00
更新：2026-Feb-25 17:00

香港首個STAR WARS Night Run 2026 星球大戰迷必去！即睇開跑日期＋報名詳情

星球大戰迷請注意！香港首個STAR WARS  Night Run Hong Kong 2026 將於今年5月登陸黃埔海濱！到時將分別設有1KM Cosplay組與2KM個人組，除了歡迎大家Cosplay經典角色一齊跑，選手包亦非常吸引，包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾，每款都極具收藏價值！ 3月1日早上10時至晚上11時59分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊，大家有興趣的話一於把握報名機會！

香港首個STAR WARS Night Run 2026 Star Wars Run 選手包

STAR WARS Night Run 2026活動詳情

STAR WARS Night Run 2026以《星球大戰》系列為主題，跑步賽事分成1KM Cosplay組及2KM 個人組兩大組別！1KM Cosplay組邀請大家打扮成Luke Skywalker、黑武士及尤達大師等經典角色，而2KM 個人組則適合想輕鬆挑戰的參加者，除了可以飽覽夜色，帝國501軍團更會驚喜現身
為大家打氣！

Star Wars Run 組別 Star Wars Run 場地地圖

報名即送高質選手包

大會特別準備STAR WARS  Night Run 2026專屬選手包，每位成功報名參加均可獲得選手包一套，其中包括黑色斗篷、號碼布、完賽夜光獎牌及毛巾。1KM Cosplay組的選手包另有變色水杯，而2KM 個人組的選手包則另有斜背袋，設計型加之餘又實用。於2026年 3月1日早上10時至晚上11時59分前成功參與早鳥報名人士，將額外獲得別注版死星岩石杯墊，如果想入手以上限定紀念品就記得mark定日子報名！

斗篷 2 Runners Pack overall 早鳥杯墊 夜光獎牌 號碼布 毛巾 Star Wars Run 早鳥優惠

同場加映！星球大戰主題遊戲及必到打卡位

黃埔天地時尚坊及船景街一帶將化身「STAR WARS  Night Run 2026嘉年華」，現場多款STAR WARS主題攤位遊戲包括「光劍反應訓練」及「光劍攻擊訓練」等挑戰，讓大家贏取限定禮物。另外還有多個還原《星球大戰》經典電影場景的拍照打卡點，星球大戰迷記得唔好錯過！

