KFC馬年2星期限時優惠 低至$11歎大飯！$50 6件雞/$30 巴辣雞腿包餐

農曆新年剛過，連日歎足多日賀年菜後，是時候換換新口味！KFC即日起推出限時驚喜，一連兩星期推出「肯！抵DEAL」，每日上午 11 時後輪流供應多款人氣美食，最平$15就歎到美食，以超值價錢迎接馬年新氣象。

$50六件雞強勢回歸 大飯低至$11

各位炸雞控必點周四的$39「3 件雞配中汽水」套餐，歎盡三倍香脆滋味，瞬間踢走連日工作疲勞。周五「$15 2客巴辣雞粒」，平均每份只需 $7.5，一口一粒微辣滋味讓人欲罷不能，無論是買來當下午茶還是與同事分享都十分適合。

來到週末放假時刻，最適合約同三五知己在家聚會或到郊外野餐，KFC貼心安排萬眾期待的「$50 六件雞」強勢回歸。平均每件炸雞不到$9！

面對「Blue Monday」，一份豐富的午餐或是晚餐絕對是心理慰藉。特別推出全新「$35 超值一人餐」，內容相當豐富，包括一件金黃炸雞、大份辣汁蘑菇香飯、香濃軟滑薯蓉及中汽水。有主食又有配菜，飽腹感十足。周二則有辣度十足的「$30 巴辣雞腿包餐」，套餐更配上深受歡迎的香脆格格脆薯塊，惹味指數爆燈。