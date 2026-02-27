藝術香港︱李純恩筆下的靈貓丹青 展出金庸饋贈墨寶/香港影視黃金年代的見證

資深媒體人李純恩，除了文字、攝影的創作，他亦是一位繪畫藝術家，其畫作在《am730》每周連載至今逾6年，結合中、西繪畫技法的構圖，題材貼近生活，因此深受讀者喜愛。香港邦瀚斯(Bonhams)特別為其舉辦《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》，除了展出他以「貓」為題的畫作，還有他從事媒體多年的個人珍藏，包括香港歌影視文化黃金年代裡，珍貴的歷史見證，亦有金庸、倪匡等文化人物的往來痕跡，全是那個充滿生命力年代的重要文獻。
李純恩的畫作輕鬆幽默，喜以生活點滴為靈感，當中以貓為主題的作品想像力無限。他把貓貓擬人化，不受拘束於不同場境中出現，有時會身處異國名勝前；興之所至，又會闖入經典名畫中，他說：「喜歡畫貓，因為貓和人很相似，無論性格還是動靜。把貓當人畫，自己可以代入，或把認識的人投射在貓身上，十分有趣。」李純恩筆下的貓，既狡黠又自在，仿佛隨意漫步在雲端，卻又不留下任何爪印。展覽展示逾30幅貓主題作品，呈現一個介乎於現實與想像間的貓咪世界。
金庸贈予寶物見證友誼
另一單元「黃金年代」，專注於李純恩珍貴的收藏。他透過書信、影像，以及與友人的贈畫，回顧香港八、九十年代文化圈的現場。展品包括他與金庸、倪匡、黃永玉等文藝巨匠的交流，當中數件金庸贈予李純恩的珍寶，包括金庸絕筆十四字書法，宛若其一生武俠書寫的縮影，風骨與氣度盡在其中；還有金庸舊藏的溥心畬山水絕品，作品筆法清雋雅逸，是他首次作公開展覽。
黃金年代精彩定格
此外，還有李純恩與電影和音樂界重要人物往來的影像資料，他以其敏銳的觀察與獨特文化身份，捕捉、留存了許多演藝與文化圈的重要瞬間，他回憶道，「那是一個連『明星』都像家人般親切稱呼的年代，發仔、偉仔、哥哥。」展覽透過一幀幀影像，仿如時光膠囊，將那個充滿活力和激情的「黃金年代」重現，為觀眾講述著昔日輝煌故事。《貓在哪裏》畫作令人賞心悅目，展品則是香港文化悸動時刻的記憶，參觀者在其中必定能找到共鳴與感動。
《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》詳情：
日期：即日起至至3月13日(上午10時至下午6時)
地址：灣仔皇后大道東50號太古廣場六座十樓「香港邦瀚斯」
票價：免費入場