藝術香港︱李純恩筆下的靈貓丹青 展出金庸饋贈墨寶/香港影視黃金年代的見證

出版：2026-Feb-27 11:00
更新：2026-Feb-27 11:00

資深媒體人李純恩，除了文字、攝影的創作，他亦是一位繪畫藝術家，其畫作在《am730》每周連載至今逾6年，結合中、西繪畫技法的構圖，題材貼近生活，因此深受讀者喜愛。香港邦瀚斯(Bonhams)特別為其舉辦《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》，除了展出他以「貓」為題的畫作，還有他從事媒體多年的個人珍藏，包括香港歌影視文化黃金年代裡，珍貴的歷史見證，亦有金庸、倪匡等文化人物的往來痕跡，全是那個充滿生命力年代的重要文獻。

李純恩的畫作輕鬆幽默，喜以生活點滴為靈感，當中以貓為主題的作品想像力無限。他把貓貓擬人化，不受拘束於不同場境中出現，有時會身處異國名勝前；興之所至，又會闖入經典名畫中，他說：「喜歡畫貓，因為貓和人很相似，無論性格還是動靜。把貓當人畫，自己可以代入，或把認識的人投射在貓身上，十分有趣。」李純恩筆下的貓，既狡黠又自在，仿佛隨意漫步在雲端，卻又不留下任何爪印。展覽展示逾30幅貓主題作品，呈現一個介乎於現實與想像間的貓咪世界。

Benny SY Li 李純恩 (3) 李純恩《貓在土耳其》Cat in Turkey Benny SY Li 李純恩 李純恩《貓在日本》Cat in Japan Benny SY Li & Bonhams' Jingjing Qiao 李純恩, 香港邦瀚斯中國書畫部主管 喬晶晶 Jingjing Qiao (2) 李純恩《貓在梵高睡房裏》Cat in Van Gogh’s Bedroom 李純恩《貓在莫奈花園中》Cat in Monet’s Garden

金庸贈予寶物見證友誼

另一單元「黃金年代」，專注於李純恩珍貴的收藏。他透過書信、影像，以及與友人的贈畫，回顧香港八、九十年代文化圈的現場。展品包括他與金庸、倪匡、黃永玉等文藝巨匠的交流，當中數件金庸贈予李純恩的珍寶，包括金庸絕筆十四字書法，宛若其一生武俠書寫的縮影，風骨與氣度盡在其中；還有金庸舊藏的溥心畬山水絕品，作品筆法清雋雅逸，是他首次作公開展覽。

黃金年代精彩定格

此外，還有李純恩與電影和音樂界重要人物往來的影像資料，他以其敏銳的觀察與獨特文化身份，捕捉、留存了許多演藝與文化圈的重要瞬間，他回憶道，「那是一個連『明星』都像家人般親切稱呼的年代，發仔、偉仔、哥哥。」展覽透過一幀幀影像，仿如時光膠囊，將那個充滿活力和激情的「黃金年代」重現，為觀眾講述著昔日輝煌故事。《貓在哪裏》畫作令人賞心悅目，展品則是香港文化悸動時刻的記憶，參觀者在其中必定能找到共鳴與感動。

《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》詳情：

日期：即日起至至313(上午10時至下午6)

地址：灣仔皇后大道東50號太古廣場六座十樓「香港邦瀚斯」

票價：免費入場

查詢：www.bonhams.com

李純恩與藝文名士合影輯 Photographs of Benny Li with Leading Figures from the Arts and Cultural World 金庸《行書書法》，2013年Louis Cha Leung yung’s Calligraphy in Running Script 溥儒《倣古詩意冊》Pu Ru’s Landscape after Old Masters 李純恩《貓在溥心魚》Cat and Fish

