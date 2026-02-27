藝術香港︱李純恩筆下的靈貓丹青 展出金庸饋贈墨寶/香港影視黃金年代的見證

資深媒體人李純恩，除了文字、攝影的創作，他亦是一位繪畫藝術家，其畫作在《am730》每周連載至今逾6年，結合中、西繪畫技法的構圖，題材貼近生活，因此深受讀者喜愛。香港邦瀚斯(Bonhams)特別為其舉辦《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》，除了展出他以「貓」為題的畫作，還有他從事媒體多年的個人珍藏，包括香港歌影視文化黃金年代裡，珍貴的歷史見證，亦有金庸、倪匡等文化人物的往來痕跡，全是那個充滿生命力年代的重要文獻。

李純恩的畫作輕鬆幽默，喜以生活點滴為靈感，當中以貓為主題的作品想像力無限。他把貓貓擬人化，不受拘束於不同場境中出現，有時會身處異國名勝前；興之所至，又會闖入經典名畫中，他說：「喜歡畫貓，因為貓和人很相似，無論性格還是動靜。把貓當人畫，自己可以代入，或把認識的人投射在貓身上，十分有趣。」李純恩筆下的貓，既狡黠又自在，仿佛隨意漫步在雲端，卻又不留下任何爪印。展覽展示逾30幅貓主題作品，呈現一個介乎於現實與想像間的貓咪世界。