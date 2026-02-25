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生活
出版：2026-Feb-25 18:00
更新：2026-Mar-24 17:45

親子好去處｜迪士尼Duffy與好友同萌遊回歸 水手裝登場/全新「可愛座」打卡位 香港居民專享門票75折優惠！（有片）

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迪士尼「Duffy與好友同萌遊」再次登場！即日起，樂園推出連串活動，焦點必屬全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起度過難忘時光。 香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

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Duffy與好友以全新水手服亮相 

春日奇妙旅程限時開展。即日起，穿上全新藍色水手服的DuffyShellieMayGelatoniStellaLouCookieAnn、’Olu MelLinaBell現身Duffy與好友遊玩屋，與粉絲互動合照，創造深刻回憶。Duffy與好友全員7位成員更會首次同台亮相，攜手米奇與好友及貝兒公主等，打造歷來最盛大演出陣容的「迪士尼好友Live：城堡派對」。

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新增3個「可愛座」打卡位！

將心愛的毛公仔放置於「可愛座」上打卡，是不少粉絲入園的指定動作。除了奇妙夢想城堡等地方外，迪士尼更會增設3個全新「可愛座」打卡位，分別位於灰姑娘旋轉木馬、瘋帽子旋轉杯及小小世界，粉絲們萬勿錯過。 

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StellaLou夢想起舞吧回歸

另外，StellaLou主演的「StellaLou 夢想起舞吧」將於430日至531日期間重返迪士尼故事劇場。屆時，StellaLou將會攜手香港芭蕾舞團，以30分鐘舞蹈表演，鼓勵觀眾勇敢追夢。 迪士尼尊享卡卡主可預留最佳觀賞座位。

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StellaLou 夢想起舞吧

必影Duffy與好友主題無人機圖案

夜幕降臨，20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」將會閃耀夜空，記得以相機記錄Duffy與好友主題無人機圖案。  

HKDL Duffy and Friends Play Days Momentous Party in the Night Sky

20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」

多款主題紀念品及美食 

迪士尼同步推出多款Duffy與好友主題紀念品及特色美食，當中包括全新「春日啟航」系列和「StellaLou 夢想起舞吧」系列。此外，FUJIFILM推出全新春日迷你相架匙扣盲盒，8款匙扣以米奇與Duffy與好友為主題，當中更隱藏1款集齊水手米奇與Duffy與好友，迪士尼迷必搶！ 「奇妙處處通」會員更加獨享快樂遊歷布章套裝換領活動，會員只需親身前往指定換領地點，並出示有效的個人會員卡和即日合資格消費收據，即可換領快樂遊歷布章，記錄特別旅程。

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HKDL Duffy and Friends Play Days Merch Duffy Spring 1 HKDL Duffy and Friends Play Days Merch Duffy Spring 2 HKDL Duffy and Friends Play Days Merch Medallion HKDL 2026 Duffy and Friends Play Days MA Badge 01

玩到累了，不妨到大街餐廳品嚐「Duffy與好友下午茶」或者於戶外小食亭享受「Duffy與好友蛋撻」，盡情沉浸於迪士尼的夢幻世界之中。 

HKDL 2026 Duffy and Friends Play Days F&B Hotel EC + I&P Duffy and Friends themed dessert HKDL 2026 Duffy and Friends Play Days F&B MSCC StellaLou Dream Violet Berry Twirl + LinaBell Berry Adventure HKDL 2026 Duffy and Friends Play Days F&B MSCC Duffy and Friends Afternoon Tea

即日起至53日期間選定日子入園，兩位或以上的粉絲同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價1日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達港幣$470

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享） 

預訂日期：即日起至2026430日（需提前3天預訂） 

入園日期：即日起至202653 

優惠對象：此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客： 

(a) 持有有效的香港身份證；或 

(b)（就311歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

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