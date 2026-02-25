迪士尼Duffy與好友同萌遊3月回歸 香港居民專享門票75折優惠！

春回大地，萬物生輝，同時代表迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！3月20日起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！

春日奇妙旅程即將展開！活動期間，穿上全新水手服的Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel及LinaBell將會現身Duffy與好友遊玩屋和美國小鎮大街的迪士尼好友巡遊派對花車，與粉絲互動合照，創造難忘回憶。Duffy與好友全員7位成員更會首次限時登上「迪士尼好友Live：城堡派對」，以全新造型帶來音樂派對。

將心愛的毛公仔放置於「可愛座」上打卡，是不少粉絲入園的指定動作。除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷和迷離莊園外，迪士尼更會增設3個全新「可愛座」打卡位，各位萬勿錯過。

另外，StellaLou主演的「StellaLou 夢想起舞吧」將於4月30日至5月31日期間重返迪士尼故事劇場。她將會透過30分鐘舞蹈表演，鼓勵觀眾勇敢追夢。迪士尼尊享卡卡主可預留最佳觀賞座位。

夜幕降臨，記得欣賞20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，記錄Duffy與好友主題無人機圖案。

迪士尼同步推出多款Duffy與好友主題紀念品及特色美食，當中包括全新「春日啟航」系列及主題蛋撻等。粉絲亦可加購「米奇與 Duffy 春日啟航主題房間驚喜」，帶走水手造型的獨家毛公仔。

即日起至5月3日期間選定日子入園，兩位或以上的粉絲同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價1日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達港幣$470！

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期：即日起至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期：即日起至2026年5月3日

優惠對象：此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

(a) 持有有效的香港身份證；或

(b)（就3至11歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附