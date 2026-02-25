熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-25 18:00
更新：2026-Feb-25 18:00

迪士尼Duffy與好友同萌遊3月回歸 香港居民專享門票75折優惠！

Joe26
春回大地，萬物生輝，同時代表迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！320日起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL Duffy and Friends Play Days Friendtastic! Duffy and Friends 1

「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！

Duffy與好友以全新水手服造型亮相

春日奇妙旅程即將展開！活動期間，穿上全新水手服的DuffyShellieMayGelatoniStellaLouCookieAnn、’Olu MelLinaBell將會現身Duffy與好友遊玩屋和美國小鎮大街的迪士尼好友巡遊派對花車，與粉絲互動合照，創造難忘回憶。Duffy與好友全員7位成員更會首次限時登上「迪士尼好友Live：城堡派對」，以全新造型帶來音樂派對。

HKDL Duffy and Friends Play Days Character Duffy HKDL Duffy and Friends Play Days Disney Friends Live Party at the Castle!

新增3個「可愛座」打卡位！

將心愛的毛公仔放置於「可愛座」上打卡，是不少粉絲入園的指定動作。除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷和迷離莊園外，迪士尼更會增設3個全新「可愛座」打卡位，各位萬勿錯過。

HKDL Duffy and Friends Play Days Plush Photo Spots 1 HKDL Duffy and Friends Play Days Plush Photo Spots 2

StellaLou夢想起舞吧回歸

另外，StellaLou主演的「StellaLou 夢想起舞吧」將於430日至531日期間重返迪士尼故事劇場。她將會透過30分鐘舞蹈表演，鼓勵觀眾勇敢追夢。迪士尼尊享卡卡主可預留最佳觀賞座位。

HKDL Duffy and Friends Play Days StellaLou's Wonderful Wishes Ballet 2

StellaLou 夢想起舞吧

必影Duffy與好友主題無人機圖案

夜幕降臨，記得欣賞20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，記錄Duffy與好友主題無人機圖案。 

HKDL Duffy and Friends Play Days Momentous Party in the Night Sky

20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」

多款主題紀念品及美食

迪士尼同步推出多款Duffy與好友主題紀念品及特色美食，當中包括全新「春日啟航」系列及主題蛋撻等。粉絲亦可加購「米奇與 Duffy 春日啟航主題房間驚喜」，帶走水手造型的獨家毛公仔。

HKDL Duffy and Friends Play Days Merch Duffy Spring 1 HKDL Duffy and Friends Play Days Merch Duffy Spring 2 HKDL Duffy and Friends Play Days F&B Duffy and Friends Egg Tart HKDL Duffy and Friends Play Days F&B Duffy and Friends Ice Cream Parfait

即日起至53日期間選定日子入園，兩位或以上的粉絲同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價1日門票75折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達港幣$470

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享） 

預訂日期：即日起至2026430日（需提前3天預訂） 

入園日期：即日起至202653 

優惠對象：此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客： 

(a) 持有有效的香港身份證；或 

(b)（就311歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附 

帶照片的學生手冊。

