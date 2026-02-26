Diptyque Orphéon爵夢推出全新淡香水+包裝 大理石紋延續神秘酒吧獨特氛圍

Diptyque今年帶領各位展開香氛之旅，延續經典Orphéon爵夢魅力。今次 Diptyque邀請Natalie Cetto親自操刀設計，推出全新的Orphéon淡香水，並同步呈獻一系列精緻大理石紋工藝家居精品，還原Orphéon的神秘酒吧氛圍魅力。

Orphéon酒吧曾是Diptyque 三位創辦人——Desmond Knox-Leet、Christiane Gautrot及Yves Coueslant 的精神避風港，其獨特的木香完美融入Orphéon感官體驗中。全新面世的Orphéon淡香水，由Natalie Cetto重新構思，捕捉酒吧夜生活迷人的另一面：雞尾酒微酸的清新，充滿活力的空間，人們在這裡渡過每個美好晚上。全新淡香水更強調夜幕降臨，酒吧緩緩升騰的活力與愉悅瞬間。前調以清爽耀目的柑橘香氣開啟，帶著如氣泡般青橘與日本柚子交融的躍動感；隨之而來的是辛香，杜松子、粉紅胡椒和生薑突顯個性，繼而轉為精緻花香，融合玫瑰和木蘭香氣，以靈動深邃的雪松和麝香的木香優雅作結。描繪出燈光閃耀、人聲迴盪的熱鬧景象，讓人感受到那份無拘無束的自由魅力。

藝術家聯乘設計 3種全新香氛姿態登場

秉承Diptyque一貫圖像美學，是次瓶身設計邀請合作插畫家Gianpaolo Pagni創作裝飾圖案，靈感源自創辦人早期的家居布藝作品。瓶身圖案與Orphéon及其藍色柱子的慶祝精神相呼應，後者如今仍佇立於Saint-Germain-des-Près(聖日耳曼德佩區)的精品店。瓶身裝飾畫及香膏外盒背面，繪製了三個風格獨特的人物輪廓，正是向三位創辦人的低調致敬。

延續Orphéon優雅氛圍，系列同步推出三款全新香氛身體產品。分別有全曲線設計的香氛身體乳液，線條優美，與品牌的裝飾精品系列一脈相承，其質地細滑清爽，滋潤肌膚的同時不留油膩感，讓身體散發淡淡的爵夢氣息。